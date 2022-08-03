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03.08.2022  08:08   Рита Парфенова

Куди вночі у Харкові прилетіли ворожі ракети, розповів Ігор Терехов

Вночі 3 серпня військові рф обстріляли два районі міста Харкова.


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Про це Харківській міський голова повідомив у  своєму тлеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«В 03:55 и в 03:56 Харьков услышал два взрыва. В одном случае прилет в Холодногорском районе города. Предварительно обошлось без жертв и пожара. По второму прилету - пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе.  Без жертв и пожара. Только разрушения», – написал він.

Нагадаємо, минулої ночі військові рф завдали ракетний удар по Чугуївському району: пошкоджено завод та гаражний кооператив.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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