Куди вночі у Харкові прилетіли ворожі ракети, розповів Ігор Терехов

Вночі 3 серпня військові рф обстріляли два районі міста Харкова.
Про це Харківській міський голова повідомив у своєму тлеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«В 03:55 и в 03:56 Харьков услышал два взрыва. В одном случае прилет в Холодногорском районе города. Предварительно обошлось без жертв и пожара. По второму прилету - пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Без жертв и пожара. Только разрушения», – написал він.
Нагадаємо, минулої ночі військові рф завдали ракетний удар по Чугуївському району: пошкоджено завод та гаражний кооператив.
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У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну дощу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ із грозою.
3 серпня відзначається День кавуна. Свято баштанних бере початок в Америці, яка посідає перше місце за кількістю поїдання кавуна.
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