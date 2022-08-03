03.08.2022 10:14 Рита Парфенова

Спеціалісти розповіли про ситуацію з холери в Харківській області

Моніторинг за циркуляцією холерного вібріона в воді відкритих водойм області здійснюється фахівцями ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Як передає РЕДПОСТ за повідомленням Лабцентру, за мирні часи в області було визначено 43 стаціонарні точки забору води з відкритих водойм, в яких проводився у літній період багаторічний моніторинг за холерою.



На сьогодні через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території області майже вдвічі скоротилися об’єми досліджень. Так для дослідження води з р. Сіверський Донець залишилась тільки 1 точка у м. Зміїв, немає можливості проводити забір води з р. Оскіл, Травянського водосховища, частини ставків, де у попередні роки була підтверджена циркуляція холерного вібріону.



Під час моніторингу у 2022 році з досліджених проб було виділено 21 культуру холерного вібріону Всі культури ідентифіковано як холерний вібріон неО1 групи (неаглютинуючий), який не викликає епідемічну захворюваність.



Протягом червня-липня 2022 року за первинними діагнозами зареєстровано 288 випадків гострих кишкових інфекцій, з яких 83 за наявність клінічних показань лабораторно обстежено на холеру. У жодного з захворілих при дослідженнях збудника холери або холеропобідних вібріонів не виділено.

Нагадаємо, 10 липня до Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізовано 40-річного хворого із симптомами ботулізму.