Ситуація з виїздом із України 4 серпня на західних пунктах пропуску

04.08.2022 12:22 Рита Парфенова

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Станом на 12.00 4 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 60 легкових автівок;

«Угринів» - 50 легкових автівок;

«Рава-Руська» - 20 легкових автівок;

«Краківець» - 70 легкових автівок;

«Шегині» - 60 легкових автівок, 5 автобуси, 10 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 10 легкових автівок.

Угорщина:

«Тиса» - 2 автобуси.

За добу 3 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 83 тисячі осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 42 тисячі осіб. Понад 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 41 тисяча осіб, близько 37 тисяч з них – громадяни України.

Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.