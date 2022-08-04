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04.08.2022  12:22   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 4 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Станом на 12.00 4 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 60 легкових автівок;
  • «Угринів» - 50 легкових автівок;
  • «Рава-Руська» - 20 легкових автівок;
  • «Краківець» - 70 легкових автівок;
  • «Шегині» - 60 легкових автівок, 5 автобуси, 10 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  10 легкових автівок.

Угорщина:

  • «Тиса» - 2 автобуси.
За добу 3 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 83 тисячі осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.
 
З України минулої доби вибули 42 тисячі осіб. Понад 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
 
До України за минулу добу прослідували 41 тисяча осіб, близько 37 тисяч з них – громадяни України.

Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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