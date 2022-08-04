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04.08.2022  12:35   Віталій Хінєвіч

В Харківській області окупанти руйнують культурну спадщину

Харківська область є лідером серед інших регіонів країни за кількістю руйнувань пам’яток культури.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що з робочим візитом Харків відвідав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
 
За його словами, Харківська область є лідером серед інших регіонів країни за кількістю пам’яток культури, культурної спадщини, які були пошкоджено чи зруйновано.
 
«Те, що я побачив на власні очі, не може не засмучувати, але й причина приїзду полягала в тому, щоб спільно з владою Харківщини напрацювати алгоритм дій, який би міг унебезпечити об’єкти матеріальної і нематеріальної культурної спадщини, об’єкти музейного фонду», – підкреслив Олександр Ткаченко. 
 
Також міністр зазначив, що важливо не тільки вберегти надбання історії, напрацювання митців в Харківській області, але створити умови для продовження процесу творення культури.
 
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що на території області пошкоджено 113 об’єктів культурної спадщини.
 
Нагадаємо, внаслідок нічного ракетного удару окупантів по Харкову пошкоджено підприємство.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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