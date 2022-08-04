04.08.2022 12:35 Віталій Хінєвіч

В Харківській області окупанти руйнують культурну спадщину

Харківська область є лідером серед інших регіонів країни за кількістю руйнувань пам’яток культури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що з робочим візитом Харків відвідав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, Харківська область є лідером серед інших регіонів країни за кількістю пам’яток культури, культурної спадщини, які були пошкоджено чи зруйновано.

«Те, що я побачив на власні очі, не може не засмучувати, але й причина приїзду полягала в тому, щоб спільно з владою Харківщини напрацювати алгоритм дій, який би міг унебезпечити об’єкти матеріальної і нематеріальної культурної спадщини, об’єкти музейного фонду», – підкреслив Олександр Ткаченко.

Також міністр зазначив, що важливо не тільки вберегти надбання історії, напрацювання митців в Харківській області, але створити умови для продовження процесу творення культури.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що на території області пошкоджено 113 об’єктів культурної спадщини.