04.08.2022 12:48 Рита Парфенова

Ув’язнені Харківського СІЗО обманювали покупців через Інтернет

Слідством встановлено, що аферисти діяли тривалий час на всій території України, за який скоїли близько 50 епізодів злочинів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

На початку серпня 2022 року до Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що 23-річна мешканка Рівненської області постраждала від шахрайських дій невідомих. Зловмисники з використанням відомої платформи онлайн-оголошень з продажу товарів в мережі інтернет запропонували потерпілій придбати доїльний апарат. Дівчина перерахувала аферистам на банківську картку 4 400 гривень, але товар так і не отримала.



Рівненські поліцейські відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



В ході проведення оперативних заходів правоохоронці встановили, що особи, які можуть бути причетні до скоєння даного правопорушення, перебувають у слідчому ізоляторі міста Харкова.



Ними виявилися двоє чоловіків 24 та 25 років, засуджені за вчинення грабежу, розбою, шахрайства та створення злочинної організації.



Відбуваючи покарання у харківському СІЗО, зловмисники налагодили схему скоєння так званих «інтернет-шахрайств», використовуючи мобільні пристрої, інтернет та різноманітні інтернет-ресурси: OLX, Instagram, RST, тощо.



В ході проведення обшуку камери слідчого ізолятора у вказаних осіб поліцейські вилучили три мобільних телефони, у яких було встановлено мобільні додатки кількох українських банків.



На картки цих установ потерпілі пересилали грошові кошти, які надалі шахраї банківськими переводами онлайн перераховували своїм невстановленим посібникам, що знаходяться на волі.



Дана шахрайська схема діяла тривалий час, за який зловмисники скоїли на території України щонайменше близько 50 злочинів.



Зараз тривають подальші заходи щодо збору доказів, що підтверджують злочинну діяльність вказаних осіб.

Нагадуємо, працівники поліції затримали раніше судимого 49-річного харків’янина, який ошукаі жінок наа десятки тисяч гривень.