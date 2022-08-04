04.08.2022 13:00 Віталій Хінєвіч

В Харкові виявили безакцизний товар

Торгові точки здійснювали продаж тютюнових виробів без марок акцизного збору.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 4 серпня правоохоронці виявили, що на двох торгових точках Холодногірського району міста Харкова здійснювався продаж тютюнових виробів без марок акцизного збору. Також у продавців відсутня ліцензія на реалізацію продукції. Поліцією було вилучено 2380 пачок цигарок.

За даним фактом поліцейські склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зібрані матеріали направлено до суду.

Нагадаємо, окупанти обстріляли один із районів Харкова.