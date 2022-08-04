    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події В Харкові виявили безакцизний товар
04.08.2022  13:00   Віталій Хінєвіч

В Харкові виявили безакцизний товар

Торгові точки здійснювали продаж тютюнових виробів без марок акцизного збору.

В Харкові виявили факт порушення правил торгівлю сигаретами
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що 4 серпня правоохоронці виявили, що на двох торгових точках Холодногірського району міста Харкова здійснювався продаж тютюнових виробів без марок акцизного збору. Також у продавців відсутня ліцензія на реалізацію продукції. Поліцією було вилучено 2380 пачок цигарок.
 
За даним фактом поліцейські склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Зібрані матеріали направлено до суду.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли один із районів Харкова.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.08 Надзвичайні події У Харківській області чоловік сокирою відрубав волосся доньки 04.08 Надзвичайні події Харківський вогнеборець врятував кошеня від вогню 02.08 Надзвичайні події Харківські патрульні виявили понад 500 п'яних водіїв
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 