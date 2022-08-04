04.08.2022 13:15 Віталій Хінєвіч

Сімейних лікарів в Україні навчать надавати психологічну допомогу пацієнтам

В Україні зростає попит на психіатричну та психологічну підтримку громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що Національна служба здоров'я України спільно з ВООЗ розробляє новий пакет медичних послуг, який дозволить отримати пацієнтові психологічну підтримку на першому рівні.

За словами голови НСЗУ Наталії Гусак ВООЗ та Світовий банк вже кілька років навчають сімейних лікарів за спеціальною сертифікованою програмою, яка надає можливість отримати ази надання психологічної допомоги, зокрема визначити, діагностувати психологічні розлади.

Крім цього наголошується, що в Україні підвищився попит на реабілітацію, хірургічну допомогу, психіатрію, зокрема стаціонарне лікування, яке також фінансується в рамках програми медичних гарантій.

В свою чергу до програми «Доступні ліки» також включені препарати для лікування розладів психіки.