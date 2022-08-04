04.08.2022 13:30 Рита Парфенова

Скільки поривів на водогонах усунули у Харкові за добу

Бригади ремонтників продовжують ефективні роботи з оперативного відновлення подачі води в усіх районах міста.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», 3 серпня бригадами аварійно-відновлювальних робіт оперативно ліквідовано 8 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядковано 9 оглядових колодязів.



Сьогодні, 4 серпня, 24 бригади АВР розпочали усунення 13 аварійних ситуацій на водоводах.



Як повідомили у Комплексі «Харківводопостачання», незважаючи на безперервні бойові дії, рщодня досвідчені майстри усувають аварійні ситуації на водоводах, перекладають технічно зношені ділянки мережі та введення до будинків, капітально ремонтують водорозбірні колонки та оглядові колодязі. Районні підрозділи повністю забезпечені всією необхідною спецтехнікою та матеріалами, і все це у комплексі дозволяє харків'янам не відчувати проблем із водопостачанням.



Для економії часу бригад харків'ян просять докладно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.



Нагадаємо, згідно з результатами досліджень, якість води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.