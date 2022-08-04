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04.08.2022  13:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові шахрай продав майно майже на півмільйона гривень

Мешканець Харків скоїв злочин.

Житель Харкова продав дім за підробними документами
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що у 2020 році на підставі підроблених документів на житловий будинок у місті Харків до громадянина перейшло право власності на вказаний будинок.
 
Після цього злодій продав будинок сімейній парі, за що отримав майже півмільйона гривень.
 
У зв'язку зі смертю власників будинку та відсутністю спадкоємців будинок повинен був перейти у власність територіальної громади міста як відумерла спадщина.
 
Обвинувачувальний акт щодо 55-річного харків'янина направлено до суду. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
 
Нагадаємо, ув’язнені Харківського СІЗО обманювали покупців через Інтернет.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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