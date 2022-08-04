04.08.2022 13:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові шахрай продав майно майже на півмільйона гривень

Мешканець Харків скоїв злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що у 2020 році на підставі підроблених документів на житловий будинок у місті Харків до громадянина перейшло право власності на вказаний будинок.

Після цього злодій продав будинок сімейній парі, за що отримав майже півмільйона гривень.

У зв'язку зі смертю власників будинку та відсутністю спадкоємців будинок повинен був перейти у власність територіальної громади міста як відумерла спадщина.

Обвинувачувальний акт щодо 55-річного харків'янина направлено до суду. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.