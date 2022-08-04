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04.08.2022  09:32   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли один із районів Харкова: інформація ХОВА

Вночі 4 серпня окупанти завдали ударів по інфраструктурі Немишлянського району Харкова.


Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 26 липня, передає РЕДПОСТ.

«Цієї ночі близько 1:30 ворог вкотре обстріляв м. Харків. В Немишлянському районі Харкова зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури», - написав він

Ще два удари, за словами Синєгубова, припали на відкриту територію в Харківському районі. Постраждалих немає.

Протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський, Харківський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. По Циркунах окупанти тричі завдавали артилерійських обстрілів.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів протягом доби госпіталізували 4 людини: 3 жінок в Чугуївському районі, 1 чоловіка в Харківському.

Чоловік 58 років у м. Чугуїв внаслідок обстрілів окупантів загинув, постраждалий - громадянин рф.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

 

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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