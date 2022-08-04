Пожежники Харкова та Луганська під постійним обстрілом тушили будинки в Циркунах

Ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 серпня.
Чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському районі області, ще одна - у Чугуївському. Горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови.
Так, близько 15:00 рятувальники виїжджали на ліквідацію двох пожеж на території приватних домоволодінь у селищі Циркуни Харківського району. Там горіли приватний житловий будинок, гараж та прибудова. Загальна площа пожежі склала близько 500 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 6 відділень служби порятунку з Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. Через постійні обстріли гасіння пожежі доводилось постійно припиняти. О 21:45 усі осередки займання вдалось ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.
Загалом за добу з 3 по 4 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
10 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 4 - спричинених військовими діями;
3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
3 – на допомогу комунальникам та населенню,
3 – інші виїзди.
Піротехніки ДСНС ліквідували 34 ворожих боєприпаси, що не розірвалися.
Нагадаємо, о пів на другу ночі 4 серпня ворожа ракета потрапила в адмінбудівлю Немишлянського району Харкова.
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