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04.08.2022  08:21   Рита Парфенова

Ворог намагається наступати у напрямку Байрак – Гусарівка, - Генштаб

Наразі Сили оборони дают відсіч окупантам.

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Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

«(Ворог) Здійснив спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка, бойові дії тривають», – йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки.

Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли.

Нагадаємо, на Харківському напрямку українські військові не дозволили російській армії просунутися в напрямках сіл Кочубеївка та Дементіївка.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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