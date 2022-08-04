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04.08.2022  08:05   Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про ракетний обстріл Харкова вночі 4 серпня

О пів на другу ночі 4 серпня ворожа ракета потрапила в адмінбудівлю Немишлянського району Харкова.


Фото з відкритих джерел

Про це Харківській міський голова повідомив у  своєму тлеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Опять неспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянский район города, в административное здание. К счастью, без пострадавших, без пожара», - написав він.

Нагадаємо, ракетний удар під ранок 3 серпня частково зруйновав будівлі заводу в Новобаварському районі.

 

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, игорь терехов
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