Ігор Терехов розповів про ракетний обстріл Харкова вночі 4 серпня

О пів на другу ночі 4 серпня ворожа ракета потрапила в адмінбудівлю Немишлянського району Харкова.
Про це Харківській міський голова повідомив у своєму тлеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Опять неспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянский район города, в административное здание. К счастью, без пострадавших, без пожара», - написав він.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку, можливо, навіть фатальну.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень йтиме дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ.
4 серпня відзначається День самотніх працюючих жінок, покликаний відзначити важливу роль, яку вони відіграють у суспільстві.
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