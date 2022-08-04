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04.08.2022  07:30   Рита Парфенова

4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

4 серпня відзначається День самотніх працюючих жінок, покликаний відзначити важливу роль, яку вони відіграють у суспільстві.

День самотніх працюючих жінок

Внесок жінок у економічну та соціальну сфери складно переоцінити. А якщо жінка повністю віддається роботі, забуваючи про особисте життя, то вона стає якоюсь «білою вороною» навіть у найпрогресивніших країнах.
 
Тому і було створено сьогоднішнє неофіційне свято, ініціатором якого виступила американка Барбара Пейн у 2006 році – засновниця партнерської мережі таких самотніх працюючих жінок. З того часу він відзначається щорічно і покликаний звернути увагу оточуючих на право кожної жінки самостійно обирати свій шлях у житті.

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Щороку 4 серпня відзначають День спелеолога. Спелеолог – це геолог, який спеціалізується на вивченні природних печер. А фахівців, які досліджують штучні підземні споруди – гірничі виробки, давні та сучасні міські комунікації – називають спелестологами. Індустріальних спелестологів називають ще дигерами. Вони проходять підземними дренажними системами, каналізаційними колекторами, відвідують занедбані військові об'єкти.

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4 серпня - День народження шампанського. 4 серпня 1693 року монах-бенедиктинець П'єр Періньйон представив братії ігристе вино, яке стало прабатьком сучасного шампанського.

Будучи економом при абатстві Отвільєр, розташованому в самому центрі Шампані, отець П'єр Періньйон завідував їстівними запасами та льохом, а на дозвіллі займався експериментами з виробництва різних вин.

П'єр Періньйон не лише першим виготовив шампанське, але також запропонував замість звичайної на той час пробки з промасленої палиці використовувати коркову, яка використовується до цього дня. Хоча винахід шампанського датований 4 серпня 1693-го, опис технології його виготовлення було опубліковано лише в 1718 абатом Федіно, каноніком Реймського собору.

Також цього дня

1687 року гетьманом України обрано Івана Мазепу.

1777 – відставний старший сержант 15-го полку легких драгун Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк. На круглій арені (звідси пішло саме слово «цирк») виступали вершники на конях. Естлі належить і заслуга визначення діаметра циркового майданчика (42 фути), який був обраний таким чином, щоб для наїзника створювалася оптимальна відцентрова сила.

1901 – народився Луї Армстронг, найвидатніший джазовий музикант XX століття.

1914 - Перша світова війна: Великобританія оголосила війну Німеччині.

1922 – відбувся похорон винахідника Олександра Белла. Протягом хвилини 13 мільйонів телефонів у всій Північній Америці мовчали.

1955 – народився Біллі Боб Торнтон, американський актор, сценарист, режисер та співак.

1984 – африканська держава Верхня Вольта змінила назву на Буркіна-Фасо.

2007 – з космодрому Канаверал за допомогою ракети-носія «Дельта 2» запущено американську АМС Phoenix, призначену для дослідження Марса.

Іменини відзначають: Олексій, Корнилій, Марія, Михайло.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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