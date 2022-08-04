За добу зруйновано 20 об’єктів у Харківській області

Ворог продовжує наносити ракетні удари та застосовувати артилерію проти мирних мешканців Харківщини.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
3 серпня під удари окупантів потрапили два райони Харкова, населені пункти Чугуїв, Коробочкіно, Клугіно-Башкировка, Молодова, Дергачі та Циркуни. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка, приміщення на території підприємства, супермаркет.
Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за добу опрацювали 20 фактів пошкодження помешкань громадян та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж. Слідчі ретельно задокументували наслідки обстрілів, завданих військовими рф.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку, можливо, навіть фатальну.
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