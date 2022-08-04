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04.08.2022  10:35   Рита Парфенова

Дві величезні вирви після ракетного прильоту з’явилися на підприємстві Харкова (фото)

Внаслідок нічного ракетного удару окупантів по Харкову пошкоджено підприємство

Новини Харькова: наслідки ракетного обстрілу підприємства

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, в ніч на 4 серпня російські військовослужбовці нанесли ракетний удар по Немишлянському району м. Харкова, пошкоджено будівлі підприємства.

Новини Харькова: наслідки ракетного обстрілу підприємства

Крім того, утворилось дві воронки діаметром 7 та 8 метрів.

За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Новини Харькова: наслідки ракетного обстрілу підприємства

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають слідчі дії.

Новини Харькова: наслідки ракетного обстрілу підприємства

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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