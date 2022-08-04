Дві величезні вирви після ракетного прильоту з’явилися на підприємстві Харкова (фото)

Внаслідок нічного ракетного удару окупантів по Харкову пошкоджено підприємство
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, в ніч на 4 серпня російські військовослужбовці нанесли ракетний удар по Немишлянському району м. Харкова, пошкоджено будівлі підприємства.
Крім того, утворилось дві воронки діаметром 7 та 8 метрів.
За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
Комментариев: 0
Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку, можливо, навіть фатальну.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень йтиме дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ.
4 серпня відзначається День самотніх працюючих жінок, покликаний відзначити важливу роль, яку вони відіграють у суспільстві.
влажность:
давление:
ветер: