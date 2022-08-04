04.08.2022 10:35 Рита Парфенова

Дві величезні вирви після ракетного прильоту з’явилися на підприємстві Харкова (фото)

Внаслідок нічного ракетного удару окупантів по Харкову пошкоджено підприємство

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, в ніч на 4 серпня російські військовослужбовці нанесли ракетний удар по Немишлянському району м. Харкова, пошкоджено будівлі підприємства.





Крім того, утворилось дві воронки діаметром 7 та 8 метрів.



За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 4 пожеж в Харкові та області за минулу добу.