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04.08.2022  16:05   Віталій Хінєвіч

"Ситуация сложная...", - Ігор Терехов розповів про обстановку у Харкові

Окупанти продовжують обстрілювати Харків.


"Ситуация сложная...", - Ігор Терехов розповів про обстановку у Харкові
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на заяву Ігоря Терехова у національному телемарафоні.
 
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російський агресор продовжує обстріл міста.
 
 «Ситуация сложная, российский агрессор постоянно третирует город Харьков обстрелами из РСЗО. Есть районы города, которые наиболее подвержены обстрелам. Это такие районы как Северная Салтовка, Пятихатки. Однако это не значит, что другие районы безопасны и сегодня в Харькове нет абсолютно безопасных районов. Любой район города может быть обстрелян»,- розповів Ігор Терехов.
 
Окрім цього Ігор Терехов попросив харків'ян бути максимально обережними і в разі повітряної тривоги одразу йти в укриття.
 
Нагадаємо, внаслідок нічного ракетного удару окупантів по Харкову пошкоджено підприємство.
 
Тэги:  харьков, игорь терехов
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