По прикордонній громаді у Харківської області окупанти вдарили з артилерії

Військові РФ завдали ударів з артилерії по Золочівській громаді Харківської області.
Про це повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.
За даними прикордонників, окупанти вели вогонь з російського села Безімено. Зафіксовано близько 10 влучань.
«Пообідні ворог з російського населеного пункту безимено накрив артилерійським вогнем зі 122-мм САУ територію Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною. Нараховано більше десятка прильотів", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 7 серпня у Богодухівському районі рятувальники двічі виїжджали для гасіння полів з пшеницею, горіли поля у Золочівській громаді на площі 18 га та 10 га.
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