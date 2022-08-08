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08.08.2022  11:27   Рита Парфенова

По прикордонній громаді у Харківської області окупанти вдарили з артилерії

Військові РФ завдали ударів з артилерії по Золочівській громаді Харківської області.

https://redpost.com.ua/news/1247529-pid-harkovom-gorili-polya-z-pshenitseyu-ta-zhitlovi-budinki-operativna-informatsiya-dsns-na-8-serpnya

Про це повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

За даними прикордонників, окупанти вели вогонь з російського села Безімено. Зафіксовано близько 10 влучань.

«Пообідні ворог з російського населеного пункту безимено накрив артилерійським вогнем зі 122-мм САУ територію Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною. Нараховано більше десятка прильотів", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня у Богодухівському районі рятувальники двічі виїжджали для гасіння полів з пшеницею, горіли поля у Золочівській громаді на площі 18 га та 10 га.

Источник:   Східне регіональне управління ДПСУ
 Тэги:  обстрел, харьков, гпсу, золочев, агрессия россии
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