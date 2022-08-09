09.08.2022 15:33 Дмитрий Колоней

Розпочався Всеукраїнський конкурс до Дня Незалежності

Головна мета конкурсу "Код нації" - створення різноманітних творчих проектів.

Как повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на сайт ХОДА, учасники конкурсу преньешнуютьна суд хуожні, декоративно-ужиткові, вокальні, хореографічні, сценічні та інші творчі проєкти.

Брати участь у заході можуть

діти,

молодь

дорослі.

Організаторами проєкту є:

ГО «Молодіжна організація “Молоде покоління”»,

БО «Благодійний Фонд «Відсоток Небайдужих»

ДУ «Український Державний Центр Позашкільної Освіти».

«Ці творчі проєкти сприятимуть підвищенню бойового духу нашого народу у часи збройного протистояння російським окупантам на усіх фронтах. Також слугуватимуть популяризації україномовного контенту, української культури та народних звичаїв», - говорять оргнанізатори.

Конкурс проходить у ІІІ етапи:

Перший етап – подання конкурсних матеріалів організатору - БО “БФ ”Відсоток Небайдужих” з 08.08.2022 до 23:59 19 серпня 2022 року; Другий етап – визначення конкурсною комісією переможців. Протягом 20-22 серпня 2022 року; Третій етап – публікація робіт переможців та нагородження. 23 серпня 2022 року.

Конкурс має 8 номінацій. Всі роботи надаються: у Google формі або на електронну адресу організатора (БО “БФ “Відсоток Небайдужих”) - [email protected] до 23:59 19 серпня 2022р.