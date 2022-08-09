09.08.2022 15:33 Дмитрий Колоней
Розпочався Всеукраїнський конкурс до Дня Незалежності
Головна мета конкурсу "Код нації" - створення різноманітних творчих проектів.
Как повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на сайт ХОДА, учасники конкурсу преньешнуютьна суд хуожні, декоративно-ужиткові, вокальні, хореографічні, сценічні та інші творчі проєкти.
Брати участь у заході можуть
Організаторами проєкту є:
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ГО «Молодіжна організація “Молоде покоління”»,
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БО «Благодійний Фонд «Відсоток Небайдужих»
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ДУ «Український Державний Центр Позашкільної Освіти».
«Ці творчі проєкти сприятимуть підвищенню бойового духу нашого народу у часи збройного протистояння російським окупантам на усіх фронтах. Також слугуватимуть популяризації україномовного контенту, української культури та народних звичаїв», - говорять оргнанізатори.
Конкурс проходить у ІІІ етапи:
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Перший етап – подання конкурсних матеріалів організатору - БО “БФ ”Відсоток Небайдужих” з 08.08.2022 до 23:59 19 серпня 2022 року;
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Другий етап – визначення конкурсною комісією переможців. Протягом 20-22 серпня 2022 року;
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Третій етап – публікація робіт переможців та нагородження. 23 серпня 2022 року.
Конкурс має 8 номінацій. Всі роботи надаються: у Google формі або на електронну адресу організатора (БО “БФ “Відсоток Небайдужих”) - [email protected]
до 23:59 19 серпня 2022р.
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