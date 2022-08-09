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09.08.2022  15:33   Дмитрий Колоней

Розпочався Всеукраїнський конкурс до Дня Незалежності

Головна мета конкурсу "Код нації" - створення різноманітних творчих проектів.

Розпочався Всеукраїнський конкурс до Дня Незалежності
 
Как повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на сайт ХОДА, учасники конкурсу преньешнуютьна суд хуожні, декоративно-ужиткові, вокальні, хореографічні, сценічні та інші творчі проєкти.
 
Брати участь у заході можуть
  • діти,
  • молодь
  • дорослі.
 
Організаторами проєкту є:
  • ГО «Молодіжна організація “Молоде покоління”»,
  • БО «Благодійний Фонд «Відсоток Небайдужих»
  • ДУ «Український Державний Центр Позашкільної Освіти».
 
«Ці творчі проєкти сприятимуть підвищенню бойового духу нашого народу у часи збройного протистояння російським окупантам на усіх фронтах. Також  слугуватимуть популяризації україномовного контенту, української культури та народних звичаїв», - говорять оргнанізатори.
 
Конкурс проходить у ІІІ етапи:
 
  1. Перший етап – подання конкурсних матеріалів організатору - БО “БФ  ”Відсоток Небайдужих” з 08.08.2022 до 23:59 19 серпня 2022 року;
  2. Другий етап – визначення конкурсною комісією переможців. Протягом 20-22 серпня 2022 року;
  3. Третій етап – публікація робіт переможців та нагородження. 23 серпня 2022 року.
 
Конкурс має 8 номінацій. Всі роботи надаються: у Google формі або на електронну адресу організатора (БО “БФ “Відсоток Небайдужих”) - [email protected] до 23:59 19 серпня 2022р.
 
Контакти організаторів: +38099-61-89-697, +38093-21-18-878.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  конкурс, день независимости, украина
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