09.08.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

У Чугуєві провели огляд місць руйнувань

Окупанти обстрілюють місто Чугуїв на Харківщині, в результаті відбуваються руйнування міської інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на мера міста Чугуєв Галину Мінаєву.

Повідомляється, що 9 серпня було здійснено огляд місць руйнувань, які сталися внаслідок обстрілу міста окупантами.

«Разом із керівником департаменту будівництва та архітектури Харківської ОВА Антоном Коротовських та експертами департаменту побували на об'єктах, які зазнали руйнувань внаслідок обстрілів з боку агресорів. Зокрема, продемонструвала Антону Володимировичу стан Фізкультурно-оздоровчого комплексу, 2-ї школи, домів номер 7 по вулиці Музейній та 14 по Гвардійській, а також цілої низки інших важливих для громади об'єктів. Мета візиту до Чугуєва директора департаменту будівництва та архітектури - експертна оцінка технічного стану будівель, а отже і перспектив та шляхів їх відновлення»,- зазначила Галина Мінаєва.

За словами мера міста Чугуїв, деякі будівлі можливо буде відновити. Проте є й ті, які швидше за все реконструювати не вийде.

«Деякі, об'єкти відновити буде можливо вже в осяжній перспективі, на відбудову деяких піде тривалий час та значні кошти, деякі, на жаль, можливо зруйновані незворотньо. По кожному з них експерти нададуть окремий кваліфікований висновок. Ми в свою чергу, як міська влада, налаштовані на максимальну відбудову нашого прекрасного міста, і мені дуже приємно, що ця наша позиція має максимальну підтримку з боку обласної влади»,- розповіла Галина Мінаєва.

Нагадаємо, в ніч проти 9 серпня окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.