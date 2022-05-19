19.05.2022 13:30 Виталий Хиневич
Раненых харьковчан отправляют лечиться за границу
Украинские и зарубежные медики оказывают необходимую медицинскую помощь.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на МОЗ Украины.
Сообщается, что Минздрав в сотрудничестве с Европейской Комиссией обеспечил медицинскую эвакуацию еще одной группы пострадавших от военной агрессии России украинцев за границу для лечения.
В частности, были эвакуированы супруги из Бучи и пациентка из Харьковщины — люди пострадали во время оккупации и нуждаются в протезировании и последующей реабилитации.
Напоминаем, что отправка на лечение за границу пострадавших осуществляется практически ежедневно.
Кроме этого отмечается, что Минздрав в сотрудничестве с международными партнерами, а также при активном содействии областных военных администраций и медучреждений, поддержке
Государственная пограничная служба Украины и Государственная миграционная служба Украины, эвакуирует взрослых и детей с комбинированными ранениями, ожогами, минно-взрывными травмами и другими тяжелыми заболеваниями, лечить в Украине сложно.
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