19.05.2022 13:30 Виталий Хиневич

Раненых харьковчан отправляют лечиться за границу

Украинские и зарубежные медики оказывают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что Минздрав в сотрудничестве с Европейской Комиссией обеспечил медицинскую эвакуацию еще одной группы пострадавших от военной агрессии России украинцев за границу для лечения.

В частности, были эвакуированы супруги из Бучи и пациентка из Харьковщины — люди пострадали во время оккупации и нуждаются в протезировании и последующей реабилитации.

Напоминаем, что отправка на лечение за границу пострадавших осуществляется практически ежедневно.

Кроме этого отмечается, что Минздрав в сотрудничестве с международными партнерами, а также при активном содействии областных военных администраций и медучреждений, поддержке

Государственная пограничная служба Украины и Государственная миграционная служба Украины, эвакуирует взрослых и детей с комбинированными ранениями, ожогами, минно-взрывными травмами и другими тяжелыми заболеваниями, лечить в Украине сложно.