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19.05.2022  13:30   Виталий Хиневич

Раненых харьковчан отправляют лечиться за границу

Украинские и зарубежные медики оказывают необходимую медицинскую помощь.

Медицинская эвакуация
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что Минздрав в сотрудничестве с Европейской Комиссией обеспечил медицинскую эвакуацию еще одной группы пострадавших от военной агрессии России украинцев за границу для лечения.
 
В частности, были эвакуированы супруги из Бучи и пациентка из Харьковщины — люди пострадали во время оккупации и нуждаются в протезировании и последующей реабилитации.
 
Напоминаем, что отправка на лечение за границу пострадавших осуществляется практически ежедневно.
 
Кроме этого отмечается, что Минздрав в сотрудничестве с международными партнерами, а также при активном содействии областных военных администраций и медучреждений, поддержке
Государственная пограничная служба Украины и Государственная миграционная служба Украины, эвакуирует взрослых и детей с комбинированными ранениями, ожогами, минно-взрывными травмами и другими тяжелыми заболеваниями, лечить в Украине сложно.
 
Напомним, неравнодушных харьковчан просят стать донорами крови для украинских военных.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  медицина, лечение
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