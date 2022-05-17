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17.05.2022  13:55   Виталий Хиневич

Неравнодушных харьковчан просят стать донорами крови для украинских военных

В медицинских учреждениях нуждаются в крови разных групп.

Донорство крови Харьков
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили волонтеры.
 
Сообщается, что кровь необходима для украинских военных и пострадавших гражданских лиц. Кровь необходима различных групп.
 
Харьковчане, у которых есть возможность приехать и сдать кровь самостоятельно, сделать это могут по следующим адресам:
 
1. КНП Областной центр службы крови
 
ежедневно, 08:00-15:00
тел. +38 095 570 4766
ул. Клочковская, 366.
 
2. КНП "Городская многопрофильная больница №18" ХМР.
 
вт, чт, 08:00-11:00
тел. +38 067 982 4654
ул. Краснодарская, 104.
 
3. КНП «Городская клиническая многопрофильная больница №25» СМР.
 
пн, вт, ср, чт, 08:00-11:30
тел. +38 057 725 0969
пр. Александровский, 122.
 
Ограничения для доноров:
 
  • вес от 51 кг;
  • возраст от 18 лет до 60 лет;
  • алкоголь, не менее 1 суток до сдачи крови не употреблять
  • наркотики;
  • тяжелые операции с переливанием крови;
  • тяжелые заболевания – онкология, гепатит В, С (болел или переносчик) Боткина, туберкулез, сифилис, СПИД, операции по удалению одного из органов, травмы черепа;
  • серьезные проблемы с сердцем, сахарный диабет;
  • врожденный порок сердца;
  • стабильное давление;
  • температура 36,6;
  • не принимать антибиотики за 1 месяц;
  • отсутствие свежих татуировок и пирсингов, хирургические вмешательства последние 6 месяцев;
  • для женщин спустя три дня после менструального цикла.
Перед сдачей:
 
  • Утром легкий завтрак (чай и бутерброды, мюсли, каши);
  • за сутки до сдачи не жирное, копченое, сильно соленое, молочные продукты, яйца и бананы, продукты с большим содержанием консервантов и красителей;
 
С собой иметь хорошее настроение и:
 
  • паспорт, ИНН, карту учета донора Украины (если есть).
 
Если у вас нет возможности приехать самостоятельно, наши волонтеры вас привезут. Для этого нужно записаться на поездку.
 
Вам нужно указать контактный номер телефона, имя и место, откуда вас забирать (указывайте адрес, откуда нам будет вас удобнее забрать – супермаркеты, остановка общественного транспорта и привязкой к адресу с указанием номера здания).
 
Для записи:
 
волонтер Игорь (телеграмм @igor_harkovskiy), +380686053233, на этом номере есть все мессенджеры, лучше всего писать сообщения.
 
Оказать материальную помощь команде волонтеров:
 
  • 5457082222000833 Приват Банк
  • 5375414129673421 Моно банк
  • [email protected] PayPal

 

Тэги:  медицина, донорство крови, харьков
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