17.05.2022 13:55 Виталий Хиневич
Неравнодушных харьковчан просят стать донорами крови для украинских военных
В медицинских учреждениях нуждаются в крови разных групп.
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ
сообщили волонтеры.
Сообщается, что кровь необходима для украинских военных и пострадавших гражданских лиц. Кровь необходима различных групп.
Харьковчане, у которых есть возможность приехать и сдать кровь самостоятельно, сделать это могут по следующим адресам:
1. КНП Областной центр службы крови
ежедневно, 08:00-15:00
тел. +38 095 570 4766
ул. Клочковская, 366.
2. КНП "Городская многопрофильная больница №18" ХМР.
вт, чт, 08:00-11:00
тел. +38 067 982 4654
ул. Краснодарская, 104.
3. КНП «Городская клиническая многопрофильная больница №25» СМР.
пн, вт, ср, чт, 08:00-11:30
тел. +38 057 725 0969
пр. Александровский, 122.
Ограничения для доноров:
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вес от 51 кг;
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возраст от 18 лет до 60 лет;
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алкоголь, не менее 1 суток до сдачи крови не употреблять
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наркотики;
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тяжелые операции с переливанием крови;
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тяжелые заболевания – онкология, гепатит В, С (болел или переносчик) Боткина, туберкулез, сифилис, СПИД, операции по удалению одного из органов, травмы черепа;
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серьезные проблемы с сердцем, сахарный диабет;
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врожденный порок сердца;
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стабильное давление;
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температура 36,6;
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не принимать антибиотики за 1 месяц;
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отсутствие свежих татуировок и пирсингов, хирургические вмешательства последние 6 месяцев;
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для женщин спустя три дня после менструального цикла.
Перед сдачей:
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Утром легкий завтрак (чай и бутерброды, мюсли, каши);
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за сутки до сдачи не жирное, копченое, сильно соленое, молочные продукты, яйца и бананы, продукты с большим содержанием консервантов и красителей;
С собой иметь хорошее настроение и:
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паспорт, ИНН, карту учета донора Украины (если есть).
Если у вас нет возможности приехать самостоятельно, наши волонтеры вас привезут. Для этого нужно записаться на поездку.
Вам нужно указать контактный номер телефона, имя и место, откуда вас забирать (указывайте адрес, откуда нам будет вас удобнее забрать – супермаркеты, остановка общественного транспорта и привязкой к адресу с указанием номера здания).
Для записи:
волонтер Игорь (телеграмм @igor_harkovskiy), +380686053233, на этом номере есть все мессенджеры, лучше всего писать сообщения.
Оказать материальную помощь команде волонтеров:
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