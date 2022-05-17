17.05.2022 13:55 Виталий Хиневич

Неравнодушных харьковчан просят стать донорами крови для украинских военных

В медицинских учреждениях нуждаются в крови разных групп.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили волонтеры.

Сообщается, что кровь необходима для украинских военных и пострадавших гражданских лиц. Кровь необходима различных групп.

Харьковчане, у которых есть возможность приехать и сдать кровь самостоятельно, сделать это могут по следующим адресам:

1. КНП Областной центр службы крови

ежедневно, 08:00-15:00

тел. +38 095 570 4766

ул. Клочковская, 366.

2. КНП "Городская многопрофильная больница №18" ХМР.

вт, чт, 08:00-11:00

тел. +38 067 982 4654

ул. Краснодарская, 104.

3. КНП «Городская клиническая многопрофильная больница №25» СМР.

пн, вт, ср, чт, 08:00-11:30

тел. +38 057 725 0969

пр. Александровский, 122.

Ограничения для доноров:

вес от 51 кг;

возраст от 18 лет до 60 лет;

алкоголь, не менее 1 суток до сдачи крови не употреблять

наркотики;

тяжелые операции с переливанием крови;

тяжелые заболевания – онкология, гепатит В, С (болел или переносчик) Боткина, туберкулез, сифилис, СПИД, операции по удалению одного из органов, травмы черепа;

серьезные проблемы с сердцем, сахарный диабет;

врожденный порок сердца;

стабильное давление;

температура 36,6;

не принимать антибиотики за 1 месяц;

отсутствие свежих татуировок и пирсингов, хирургические вмешательства последние 6 месяцев;

для женщин спустя три дня после менструального цикла.

Перед сдачей:

Утром легкий завтрак (чай и бутерброды, мюсли, каши);

за сутки до сдачи не жирное, копченое, сильно соленое, молочные продукты, яйца и бананы, продукты с большим содержанием консервантов и красителей;

С собой иметь хорошее настроение и:

паспорт, ИНН, карту учета донора Украины (если есть).

Если у вас нет возможности приехать самостоятельно, наши волонтеры вас привезут. Для этого нужно записаться на поездку.

Вам нужно указать контактный номер телефона, имя и место, откуда вас забирать (указывайте адрес, откуда нам будет вас удобнее забрать – супермаркеты, остановка общественного транспорта и привязкой к адресу с указанием номера здания).

Для записи:

волонтер Игорь (телеграмм @igor_harkovskiy), +380686053233, на этом номере есть все мессенджеры, лучше всего писать сообщения.

Оказать материальную помощь команде волонтеров:

5457082222000833 Приват Банк

5375414129673421 Моно банк

[email protected] PayPal