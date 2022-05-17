17.05.2022 13:41

В Харькове восстанавливают внутридомовые сети (фото)

Пока аварийщики комплекса «Харьковводоотведение» подключают наружные сети, бригады по техническому обслуживанию внутридомовых систем восстанавливают подачу воды в жилых домах.



vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, передает РЕДПОСТ.

Он отметил, что особое внимание уделяется системам в наиболее пострадавших от российской агрессии районах.



«Особенное внимание уделяем Московскому, Киевскому и Индустриальному районам, они наиболее пострадали от разрушений и взрывов. Если планируем объемные ремонтные работы, такие как подключение многоквартирного дома или нескольких стояков, то привлекаем бригады управления из других районных участков», – рассказал он .

По словам Харлана, с уменьшением количества обстрелов Харьков возвращается к мирной жизни, и коммунальщики меняют подход к устранению аварийных ситуаций на внутридомовых коммуникациях. Работы планируются с учетом дальнейшего восстановления всей городской структуры водоснабжения и водоотведения.

«Жильцы возвращаются, и у нас работы прибавилось, получаем много заявок на подключение тех квартир, которые прежде были пустыми. Ремонты выполняем комплексно и поэтапно, ведь разрушения произошли на наружных и внутренних сетях. Подачу воды производим совместно с аварийщиками комплекса «Харьковводоснабжение», они подключают наружные сети, мы проверяем и ремонтируем внутридомовые. А по системам водоотведения взаимодействуем с эксплуатационными бригадами по обслуживанию наружных сетей», - отметил Валерий Харлан.

За прошедшую неделю сотрудники водоканала провели ремонтные работы во всех районах города. В частности, прочищены выпуски в домах по переулку Золочевскому, 1 и улице Лагерной, 71/1, заменены канализационные стояки на проспекте Героев Харькова, 198/2. В домах по улице Астрономической, 37 и в 9 квартирах по улице Шишковской, 8-а полностью восстановлена подача воды. С водой теперь и жители 72 квартир улицы Большая Кольцевая, 136 и бульвара Грицевца, 10.

Также проведен технический осмотр и замена запорной арматуры в 108 квартирах по улице Рабкоровской, 24, по улице Тобольской, 38 отремонтирован стояк, по улице Монтажная, 12 переложены сети и заменена запорная арматура.

Параллельно с ликвидацией аварийных ситуация проводятся мероприятия по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период.

«Работы очень много, но мы справимся, и пусть наши планерки сегодня, как сводки с фронта – проверяем и фиксируем разрушения, отмечаем, реально ли там начинать работать, или опасно, нужно еще повременить, но мы уверенны, что это временные трудности и очень скоро жизнь харьковчан вернется в мирное русло. А мы уже готовы трудиться, как и раньше с полной отдачей и взаимовыручкой, чтобы вернуть нашему любимому городу его привычный образ, а харьковчанам привычный комфорт», - подчеркнул начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем.

Напомним, в понедельник, 16 мая, ремонтные бригады предприятия ликвидировали три повреждения на городских трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок пять смотровых колодцев.