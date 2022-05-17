17.05.2022 13:30 Виталий Хиневич
Коммунальные службы обустраивают зеленые зоны в Харькове
Работы ведутся в Немышлянском, Холодногорском, Основянском и Слободском районах.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что в парке на бульваре Юрьева обустраивают клумбы, а в Олимпийском микрорайоне - занимаются озеленением. За чистотой и порядком придомовых территорий также следят в Слободском районе.
Дворовые рабочие убирают на детских площадках и площадках для выгула собак, косят траву, высаживают цветы, а также поливают молодые деревья.
Кроме того, в Холодногрском районе сотрудники КП «Харьковблагоустройство» и СКП «Харьковзеленстрой» высадили желтую и голубую виолу, бархатцы, ахирантес – цветы, устойчивые к засухе.
Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» продолжают интенсивные работы
по оперативному восстановлению подачи воды во всех районах города.
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