Коммунальщики Харькова следят за подачей воды в районы города

Бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» продолжают интенсивные работы по оперативному восстановлению подачи воды во всех районах города.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харковводоканал», за неделю ремонтники привели в порядок 52 смотровых колодца на трубопроводах холодной воды с заменой запорно-регулирующей арматуры, капитально отремонтировали 15 водоразборных колонок и установили 10 современных гидрантов.
В частности, в воскреенье, 15 мая, усилиями бригад аварийно-восстановительных работ было ликвидировано 5 аварийных ситуаций на водоводах и приведено в порядок 5 смотровых колодцев.
Сегодня ремонтники взяли в работу 6 поврежденных участков трубопроводов холодного водоснабжения.
Качество воды, поступающей в дома харковчан, проверяется ежедневно. Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что водопроводная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.
Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.
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