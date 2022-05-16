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16.05.2022  13:00   Виталий Хиневич

Транспорт Харькова: как проходит первый рабочий день (фото)

В Харькове начали курсировать автобусы и троллейбусы.

Харьков общественный транспорт
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет. 
 
Сообщается, что 16 мая на линию вышло 14 троллейбусов, завтра выйдут еще 16. Кроме того, сегодня по Харькову начали курсировать 68 автобусов.
 
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, интервалы движения на данный момент значительные. В тоже время общественным транспортом будут охвачен весь город и люди смогут добраться в любое нужное место назначения.
 
Игорь Терехов
 
Кроме этого, как отметил Игорь Терехов, водители осведомлены о правилах безопасности. В то же время, очень важно создать комфортные условия для жителей и перезапускать экономику города и страны.
 
Игорь Терехов подчеркнул, что преобразования в городе стали возможными благодаря героическим усилиям украинских военных, которые отогнали российскую армию от Харькова.
 
По мере проведения восстановительных работ, количество транспортных маршрутов будут увеличивать.
 
Харьков
 
Сегодня можно воспользоваться троллейбусами №1 «28-й микрорайон – ст.м. «Дворец спорта», №5 «Ул. Университетская – Аэропорт» и №6 «Ул. Университетская - ст. Основа». Кроме того, с 21 по 27 мая будут запущены четыре трамвайных маршрута.
 
По поручению Игоря Терехова первые две недели проезд будет бесплатным.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  транспорт, харьков
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