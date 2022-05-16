16.05.2022 13:12 Виталий Хиневич

В Харькове анонсировали работу метрополитена

Первые поезда Харьковского метрополитена планируют запустить через полторы-две недели.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Игорь Терехов общаясь с журналистами 16 мая заявил, что метрополитен – главная транспортная артерия, в которой нуждаются люди. Изначально сроки запуска ставили более поздние, поскольку некоторые участки были повреждены обстрелами. Однако после обследования стало известно, что они приспособлены для движения.

В то же время городской голова сообщил, что в метро продолжают жить люди, и не только из Харькова, но и из Харьковской и других областей. Их попросили начать освобождать поезда, которые служили им домом, чтобы подготовить транспорт к работе. Игорь Терехов подчеркнул, что на самих станциях люди пока могут находиться.

Всех, кто потерял жилье, планируют переселить в общежития.

Напомним, в 6:00 16 мая маршрутные автобусы выехали из депо на улицы Харькова.