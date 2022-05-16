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16.05.2022  13:12   Виталий Хиневич

В Харькове анонсировали работу метрополитена

Первые поезда Харьковского метрополитена планируют запустить через полторы-две недели.

Метро Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Игорь Терехов общаясь с журналистами 16 мая заявил, что метрополитен – главная транспортная артерия, в которой нуждаются люди. Изначально сроки запуска ставили более поздние, поскольку некоторые участки были повреждены обстрелами. Однако после обследования стало известно, что они приспособлены для движения. 
 
В то же время городской голова сообщил, что в метро продолжают жить люди, и не только из Харькова, но и из Харьковской и других областей. Их попросили начать освобождать поезда, которые служили им домом, чтобы подготовить транспорт к работе. Игорь Терехов подчеркнул, что на самих станциях люди пока могут находиться. 
 
Всех, кто потерял жилье, планируют переселить в общежития.
 
Напомним, в 6:00 16 мая маршрутные автобусы выехали из депо на улицы Харькова.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  метро, харьков
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