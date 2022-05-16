16.05.2022 13:28 Виталий Хиневич

После войны в Харькове появится новый вид транспорта

Создать новую транспортную логистику и обновить парки подвижного состава намерены в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Мэр Харькова Игорь Терехов, 16 мая во время общения с журналистами завил, что стоит задача – охватить транспортом все микрорайоны, включая новые, которые будут построены.

По его словам, в планах города – закупить для Харькова электробусы, чтобы город первым в стране запустил этот современный и экологичный вид транспорта.

«Я хочу, чтобы харьковчане ездили на удобном новом транспорте. Если трамваи, то «Штадлер», если автобусы – то электробусы, если троллейбусы, то с автономным ходом. Наш город всегда отличался комфортом, уютом и красотой», - отметил городской голова.

Также Игорь Терехов подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры должны находиться в коммунальной собственности.

Так, благодаря коммунальным автобусам харьковчане могли получать гуманитарную помощь, а сегодня, со дня запуска общественного транспорта, первые две недели будет бесплатный проезд.

Напомним, первые поезда Харьковского метрополитена планируют запустить через полторы-две недели.