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16.05.2022  13:28   Виталий Хиневич

После войны в Харькове появится новый вид транспорта

Создать новую транспортную логистику и обновить парки подвижного состава намерены в Харькове.

В Харькове появится новый вид транспорта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Мэр Харькова Игорь Терехов, 16 мая во время общения с журналистами завил, что стоит задача – охватить транспортом все микрорайоны, включая новые, которые будут построены.
 
По его словам, в планах города – закупить для Харькова электробусы, чтобы город первым в стране запустил этот современный и экологичный вид транспорта. 
 
«Я хочу, чтобы харьковчане ездили на удобном новом транспорте. Если трамваи, то «Штадлер», если автобусы – то электробусы, если троллейбусы, то с автономным ходом. Наш город всегда отличался комфортом, уютом и красотой», - отметил городской голова.
 
Также Игорь Терехов подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры должны находиться в коммунальной собственности.
 
Так, благодаря коммунальным автобусам харьковчане могли получать гуманитарную помощь, а сегодня, со дня запуска общественного транспорта, первые две недели будет бесплатный проезд.
 
Напомним, первые поезда Харьковского метрополитена планируют запустить через полторы-две недели.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  транспорт, электробусы, харьков
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