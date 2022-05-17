В Харькове расследовали нарушения в ковидных закупках

Руководителя одного из отделений харьковской больницы будут судить по факту служебной халатности на сумму почти 1 млн грн.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
Досудебное расследование, проведенное сотрудниками СБУ, установило причинение материального ущерба при закупке из на средства бюджета оборудования, необходимого для предотвращение и распространение эпидемии острой респираторной болезни COVID-19.
Руководитель одного из отделений харьковской больницы перед покупкой товаров не проанализировал рыночные цены. В результате больница закупила 5 дизель-генераторов на сумму, превышающую рыночную почти на миллион гривен.
В отношении руководителя отделения проводилось расследование по факту служебной халатности.
В настоящее время обвинительный акт по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) утвержден и направлен в Дзержинский районный суд г. Харькова.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.
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