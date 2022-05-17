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17.05.2022  13:14   Рита Парфенова

В Харькове расследовали нарушения в ковидных закупках

Руководителя одного из отделений харьковской больницы будут судить по факту служебной халатности на сумму почти 1 млн грн.

Служебная халатность на сумму почти 1 млн грн: судят руководителя отдела харьковской больницы

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Досудебное расследование, проведенное сотрудниками СБУ, установило причинение материального ущерба при закупке из на средства бюджета оборудования, необходимого для предотвращение и распространение эпидемии острой респираторной болезни COVID-19.

Руководитель одного из отделений харьковской больницы перед покупкой товаров не проанализировал рыночные цены. В результате больница закупила 5 дизель-генераторов на сумму, превышающую рыночную почти на миллион гривен.

В отношении руководителя отделения проводилось расследование по факту служебной халатности.

Служебная халатность на сумму почти 1 млн грн: судят руководителя отдела харьковской больницы

В настоящее время обвинительный акт по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) утвержден и направлен в Дзержинский районный суд г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

Тэги:  прокуратура, суд, служебная халатность, харьков
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