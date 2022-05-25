Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 25 мая

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Выдача продуктовых наборов по программе "Пакет каждому гражданину" временно приостановлена. "Как только в регион поступит новая партия наборов, их выдача будет возобновлена», – сообщили в ХОВА. Все резервы через гуманитарный чат-бот или “горячую линию” сохраняются.
Сегодня можно бесплатно получить гуманитарную помощь, которую выдавали до начала программы «Пакет каждому гражданину», на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
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