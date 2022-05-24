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24.05.2022  21:53   Дмитрий Колоней

В Харькове будут отдавать приоритет городским новостройкам

Разбирать разрушенные дома Харькова будут параллельно со строительством новых микрорайонов.


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Как сообщает РЕДПОСТ, в эфире национального телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что из-за войны крова лишились тысячи семей, поэтому к строительству новых жилых микрорайонов нужно приступать незамедлительно. Домов, которые не подлежат восстановлению, в городе около 500.
 
«Люди должны как можно быстрее получить качественное жилье, построенное по новым стандартам. Обязательно с паркингами, которые в случае необходимости будут являться бомбоубежищами, с новыми энергосберегающими технологиями, с автономным водоснабжением  и котельными, с небольшим «плечом» доставки тепла и горячей воды. Также микрорайоны будут сразу строиться со школами, детскими садами и сетью магазинов. Именно поэтому приоритет мы будем отдавать новой застройке и уже параллельно будем разбирать разрушенные дома», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Также он отметил, что новейшие энергосберегающие технологии будут внедрять во всех поврежденных домах, которые подлежат восстановлению.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковчан просят не гулять в Лесопарке, не ездить и не бегать по велодорожке, пока территорию не проверят саперы.
Тэги:  новостройки, игорь терехов, харьков
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