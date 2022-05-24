24.05.2022 15:59

Харьковчан просят не гулять в Лесопарке, не ездить и не бегать по велодорожке (фото)

С таким призывом к горожанам обратился мэр Харькова Игорь Терехов.



Харьковчан просят не гулять в Лесопарке, не ездить и не бегать по велодорожке (фото)



Как сообщает РЕДПОСТ , мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал пост с обращением на своем Телеграм-канале:

"Ближайшие дни там будут идти работы по разминированию. Очень прошу вас, дорогие харьковчане, не гулять в Лесопарке, не ездить и не бегать по велодорожке, так как несколько неразорвавшихся кассет нашли именно на ней. Воздержитесь от прогулок и выгула собак в лесополосе.

Там могут быть мины, неразорвавшиеся снаряды и другие взрывоопасные сюрпризы.

Соответствующие подразделения ГСЧС, как только очистят от всего этого смертельного мусора Лесопарк, сразу же сообщат. Тогда и только тогда можно будет возобновить там прогулки и занятия спортом. Но не раньше", - подытожил руководитель города.