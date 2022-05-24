24.05.2022 16:25 Виталий Хиневич
В Харьковской области выявили очередные доказательства преступлений российских оккупантов
К правоохранителям обращаются родственники погибших.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сообщается, что 15 марта 2022 года при въезде в село Ольховка Харьковского района, российские военные обстреляли с танка автомобиль. В результате чего мужчина погиб на месте происшествия. В дальнейшем родители, пронесли 15 километров тело погибшего, чтобы похоронить его на огороде возле домовладения.
Кроме этого, 25 марта во время оккупации села Мала Рогань, военные РФ выстрелили из огнестрельного оружия в местного жителя, который находился у себя во дворе, в результате чего мужчина погиб. В окружную прокуратуру обратился родственник погибшего и сообщил, что тело мужчины похоронено во дворе их дома.
В настоящее время трупы эксгумированы и направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.
На основании данных фактов было открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, оккупанты ударили ракетами
по населенному пункту в Харьковской области.
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