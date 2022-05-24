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24.05.2022  16:25   Виталий Хиневич

В Харьковской области выявили очередные доказательства преступлений российских оккупантов

К правоохранителям обращаются родственники погибших.

Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 15 марта 2022 года при въезде в село Ольховка Харьковского района, российские военные обстреляли с танка автомобиль. В результате чего мужчина погиб на месте происшествия. В дальнейшем родители, пронесли 15 километров тело погибшего, чтобы похоронить  его на огороде возле домовладения.
 
Харьковская область
 
Кроме этого, 25 марта во время оккупации села Мала Рогань, военные РФ выстрелили из огнестрельного оружия в местного жителя, который находился у себя во дворе, в результате чего мужчина погиб. В окружную прокуратуру обратился родственник погибшего и сообщил, что тело мужчины похоронено во дворе их дома.
 
Харьковская область
 
В настоящее время трупы эксгумированы и направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.
 
На основании данных фактов было открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, оккупанты ударили ракетами по населенному пункту в Харьковской области.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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