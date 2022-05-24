24.05.2022 16:25 Виталий Хиневич

В Харьковской области выявили очередные доказательства преступлений российских оккупантов

К правоохранителям обращаются родственники погибших.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 15 марта 2022 года при въезде в село Ольховка Харьковского района, российские военные обстреляли с танка автомобиль. В результате чего мужчина погиб на месте происшествия. В дальнейшем родители, пронесли 15 километров тело погибшего, чтобы похоронить его на огороде возле домовладения.

Кроме этого, 25 марта во время оккупации села Мала Рогань, военные РФ выстрелили из огнестрельного оружия в местного жителя, который находился у себя во дворе, в результате чего мужчина погиб. В окружную прокуратуру обратился родственник погибшего и сообщил, что тело мужчины похоронено во дворе их дома.

В настоящее время трупы эксгумированы и направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

На основании данных фактов было открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, оккупанты ударили ракетами по населенному пункту в Харьковской области.