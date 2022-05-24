24.05.2022 16:53 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики обследуют дома на Салтовке (фото)

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», обследуются поврежденные обстрелами дома по ул. Бучмы.

В частности, конструктивные повреждения имеют многоэтажные дома №40-а и 40-б. Как сообщили на предприятии, через подвал одного из них идет транзит по горячей воде и центральному отоплению в другой.

«Сейчас внутридомовая система дома №40-б нуждается в комплексном обследовании. Коммуникации в подвальном помещении визуально находятся в технически удовлетворительном состоянии. Обследование вместе с представителями балансодержателя КП «Жилкомсервис» запланировано на сегодня», - сообщили на предприятии.

В планах специалистов - реконструкция центрального теплового пункта и тепломагистрали, обеспечивающей этот дом теплом и горячей водой. Завершить работу планируют до конца июля.