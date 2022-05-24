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24.05.2022  17:19   Дмитрий Колоней

ДТП под Харьковом: сбил человека и бросил умирать (фото)

Ждет суда виновник смертельной аварии под Харьковом.

ДТП Харьковщина: Сбил человека и бросил умирать пьяный водитель у села Ивановское Красноградского района
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, на дороге в селе Ивановское Красноградского района был найден труп мужчины , о чем в полицию 21 декабря 2022 в 06:16 сообщил фельдшер скорой помощи.
На месте происшествия правоохранители нашли дворник, вероятно, принадлежавший автомобилю, причастному к ДТП. А уже через несколько часов разыскали и водителя. 27-летний гражданин попадал в поле зрения правоохранителей за неосторожное нанесение телесных повреждений.
 
Расследование устанвило, что пьяный водитель вместе со своими знакомыми на автомобиле возвращался домой после застолья. Он сбил пешехода и покинул место происшествия. 31-летний потерпевший от полученных травм скончался. Автомобиль правонарушитель припарковал за своим домом.
 
По результатам медицинского освидетельствования злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
12 мая 2022 следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области завершили досудебное расследование по уголовному делу об оставлении в опасности и нарушении правил безопасности дорожного движения.
 
Обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит до 10 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 10 лет.
 
Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, труп, мертвое тело
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