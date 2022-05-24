24.05.2022 21:40 Дмитрий Колоней

Работа метро поможет быстрее перезапустить экономику Харькова

Об этом заявил в эфире национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , по словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, ежедневно в город возвращается от 2 до 5 тыс. харьковчан. Постепенно возобновляют работу некоторые предприятия и общественный транспорт. В частности, сегодня заработали все станции метрополитена, кроме «Академика Павлова», «Студенческой» и «Героев труда».

«На нескольких станциях пока остаются жить люди. Они очень напуганы, и их можно понять, ведь на Северную Салтовку враг обрушил целый ураган снарядов. Я разговаривал с жителями. Многие лишились крова, и мы предоставим им комфортные общежития в более безопасных районах города. Постепенно их страх уйдет. Думаю, что уже в течение этой недели станции заработают в полном объеме», - подчеркнул мэр Харькова.

Также он отметил, что все эти месяцы враг целенаправленно уничтожал инфраструктуру города: котельные, трубопроводы, транспорт, автомагистрали и другие объекты. Сейчас коммунальные службы активно устраняют все эти повреждения и делают все возможное, чтобы жизнь харьковчан была комфортной. Кроме того, городская власть ведет переговоры о возобновлении работы крупных промышленных предприятий города Харькова. По словам мэра, для скорейшего запуска экономики важно, чтобы работой были обеспечены все харьковчане.