    
Главная Новости Харькова Власть Работа метро поможет быстрее перезапустить экономику Харькова
24.05.2022  21:40   Дмитрий Колоней

Работа метро поможет быстрее перезапустить экономику Харькова

Об этом заявил в эфире национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, по словам  Харьковского городского головы Игоря Терехова, ежедневно в город возвращается от 2 до 5 тыс. харьковчан. Постепенно возобновляют работу некоторые предприятия и общественный транспорт. В частности, сегодня заработали все станции метрополитена, кроме «Академика Павлова», «Студенческой» и «Героев труда».
 
«На нескольких станциях пока остаются жить люди. Они очень напуганы, и их можно понять, ведь на Северную Салтовку враг обрушил целый ураган снарядов. Я разговаривал с жителями. Многие лишились крова, и мы предоставим им комфортные общежития в более безопасных районах города. Постепенно их страх уйдет. Думаю, что уже в течение этой недели станции заработают в полном объеме», - подчеркнул мэр Харькова.
 
Также он отметил, что все эти месяцы враг целенаправленно уничтожал инфраструктуру города: котельные, трубопроводы, транспорт, автомагистрали и другие объекты. Сейчас коммунальные службы активно устраняют все эти повреждения и делают все возможное, чтобы жизнь харьковчан была комфортной. Кроме того, городская власть ведет переговоры о возобновлении работы крупных промышленных предприятий города Харькова. По словам мэра, для скорейшего запуска экономики важно, чтобы работой были обеспечены все харьковчане.
 
Тэги:  игорь терехов, метро, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 Власть В Харькове будут отдавать приоритет городским новостройкам 24.05 Криминал и происшествия Харьковчан просят не гулять в Лесопарке, не ездить и не бегать по велодорожке (фото) 23.05 Криминал и происшествия Захватчики разрушили в Харькове более 3 тысяч домов
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 