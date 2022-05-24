24.05.2022 21:22 Дмитрий Колоней
Е-декларация для гуманитарных грузов: как ее заполнить
Из любой страны мира можно заполнить предварительную таможенную электронная декларацию для гуманитарного груза.
Как сообщает РЕДПОСТ
, электронная форма таможенной декларации была создана, чтобы ускорить прохождение таможни при ввозе гуманитарной помощи по ссылке
. Как заполнить Е-декларацию иностранным гражданам и гражданам Украины, не пользующимися электронными сервисами электронная подпись, BankID, MobileID:
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Предварительную таможенную Е-декларацию для гуманитарного груза можно оформить из любой страны мира. Все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларантом на электронную почту.
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После получения декларации распечатайте ее и подпишите.
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Распечатанную и подписанную декларацию передайте представителю таможни во время прохождения украинской границы.
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Гражданам Украины, пользующимся электронными сервисами электронная подпись, BankID, MobileID, оформление таможенной Е-декларации гуманитарного груза можно сделать через Личный кабинет на Едином государственном информационном вебпортале «Единое окно для международной торговли».
Сервис разработан при поддержке Офиса Президента Украины и Государственной таможенной службы.
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