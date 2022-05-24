    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Е-декларация для гуманитарных грузов: как ее заполнить
24.05.2022  21:22   Дмитрий Колоней

Е-декларация для гуманитарных грузов: как ее заполнить

Из любой страны мира можно заполнить предварительную таможенную электронная декларацию для гуманитарного груза.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, электронная форма таможенной декларации была создана, чтобы ускорить прохождение таможни при ввозе гуманитарной помощи по ссылке. Как заполнить Е-декларацию иностранным гражданам и гражданам Украины, не пользующимися электронными сервисами электронная подпись, BankID, MobileID:
 
  • Предварительную таможенную Е-декларацию для гуманитарного груза можно оформить из любой страны мира. Все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларантом на электронную почту.
  • После получения декларации распечатайте ее и подпишите.
  • Распечатанную и подписанную декларацию передайте представителю таможни во время прохождения украинской границы.
  • Гражданам Украины, пользующимся электронными сервисами электронная подпись, BankID, MobileID, оформление таможенной Е-декларации гуманитарного груза можно сделать через Личный кабинет на Едином государственном информационном вебпортале «Единое окно для международной торговли».
 
Сервис разработан при поддержке Офиса Президента Украины и Государственной таможенной службы.
 
Инструкцию по заполнению таможенной Е-декларации можно скачать здесь.
 
 
Тэги:  гуманитарная помощь, е-декларация, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 Общество В Харькове продолжают работать точки выдачи гуманитарной помощи 24.05 Общество Президентскую помощь получат жители Харьковской области 24.05 Общество Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 24 мая
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 