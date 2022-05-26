26.05.2022 08:34 Виталий Хиневич

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 26 мая

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Выдача продуктовых наборов по программе "Пакет каждому гражданину" временно приостановлена. "Как только в регион поступит новая партия наборов, их выдача будет возобновлена», – сообщили в ХОВА. Все резервы через гуманитарный чат-бот или “горячую линию” сохраняются.

Сегодня можно бесплатно получить гуманитарную помощь, которую выдавали до начала программы «Пакет каждому гражданину», на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».

«Укрпочта»

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи

"Укрпочта"

Время работы: 9:00–15:00

№82, просп. Московский, 210;

№100, бульв. Жасминовый, 5;

№46, пер. Победы, 2;

№172, ул. Грицевца, 29.

«Новая почта»

Время работы: 8:00-13:00

№137, ул. Ахсарова, 21;

№51, ул. Бакулина, 14;

№140, пер. Пискуновский, 4;

№99, просп. Гагарина, 176;

№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;

№67, ул. Гвардейцев-Широнинцев,30;

№71, просп. Тракторостроителей, 86/137;

№62, ул. Амосова, 11А;

№102, ул. Краснодарская, 181Б;

№9, ул. Роганская, 101А.

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