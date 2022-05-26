26.05.2022 09:20 Виталий Хиневич

Дефицит соли в Украине окажет влияние на промышленность

В Украине имеется четыре центра производства соли, два из которых находятся на востоке страны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Mind UA.

Сообщается, что наиболее крупные центры производства соли находятся на востоке страны, в зоне боевых действий- это «Артемсіль» и ООО «Слов'янська сіль». Менее крупные центры производства данного продукта расположены на западе страны.

Запасы готовой продукции были вывезены с предприятия «Артемсіль» в апреле месяце, для реализации в магазинах. Исходя из сегодняшнего спроса, данный запас соли фактически исчерпан.

Основным потребителем соли является химическая промышленность.

В частности, соль принимает участие в процессе производства соды, хлора, гидроксида натрия, соляной кислоты, лакокрасочной продукции, хлор-щелочных химикатов (каустическая соль, карбонат натрия), применяемых для выпуска бумаги, стекла и прочее.

Кроме этого, соль активно закупают предприятия дорожного хозяйства в осенне-зимний период для обработки трасс от гололеда. Обрабатывают солью от обледенения и взлетно-посадочные полосы.

Не стоит забывать, что соль широко используется и в пищевой промышленности. Она входит в качестве ингредиента в различные продукты питания.

Альтернатива каменной соли – морская, но этот вариант также пока недоступен из-за блокады портов и повышенной опасности побережья.