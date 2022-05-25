25.05.2022 21:42 Дмитрий Колоней

Труп в пруду: ждет суда убийца женщины в Харькове (фото)

В Харькове завершили досудебное расследование по делу о расправе.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, Слободской окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего рецидивиста.

Установлено, что в декабре 2021 года 42-летняя харьковчанка вместе с другими знакомыми употребляла спиртное в гостях у 50-летнего соседа.

После этого между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина ударил женщину кулаком в лицо, от чего она упала на пол. Затем он продолжил бить женщину ногами по туловищу, заби в ее до смерти.

Затем мужчина отнес тело женщины на балкон, где оно пролежало больше недели.

Потом убица положил тело в мешок, связал ноги потерпевшей между собой шнурком с примотанными к стопам скотчем кусками асфальта и выбросил тело в пруд по ул. Грозненский. 8 января 2022 года проходившая мимо женщина обнаружила труп.

В дальнейшем мужчине сообщили о подозрении и взяли под стражу. В настоящее время обвинительный акт направлен в Ленинский районный суд Полтавы. Мужчине светит срок от семи до десяти лет за решеткой.