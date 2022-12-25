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25.12.2022  20:35   Дмитро Колонєй

Харківські поліцейські привітали зі святами дітлахів з окупованих територій (фото)

Харківські правоохоронці привезли малечі подарунки.

Привітали дітлахів з окупованих територій харківські поліцейські
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, в Ізюмському районі правоохоронці привітали дітей з наступаючими Новорічними святами.
 
Привітали дітлахів з окупованих територій харківські поліцейські
 
Привітали дітлахів з окупованих територій харківські поліцейські
 
Привітали дітлахів з окупованих територій харківські поліцейські
 
Привітали дітлахів з окупованих територій харківські поліцейські
 
Поліцейські ювенальної превенції Ізюмського районного управління поліції відвідали сім'ї, що опинилися у складних життєвих обставинах, поспілкувалися з родинами, дізналися про існуючі потреби та подарували солодощі та подарунки дітям.
Привітали дітлахів з окупованих територій харківські поліцейські
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дети, подарки, харьков, новый год
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