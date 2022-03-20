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20.03.2022  11:59   Евгений Клочко

Работающие аптеки Харькова на 20 марта: список адресов

45 аптек работают в разных районах Харькова по состоянию на 20 марта.

Работающие аптеки Харькова на 20 марта: список адресов
 
Купить медикаменты и товары медицинского назначения можно в аптеках по следующим адресам:
 
  • ул. Вернадского, 14;
  • пр. Александровский, 164;
  • пр. Людвига Свободы, 52-а;
  • пр. Людвига Свободы, 31;
  • пр. Победы, 50-б;
  • ул. Полтавский Шлях, 148/2;
  • пр. Героев Сталинграда, 187;
  • ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46;
  • ул. Матюшенко, 6;
  • пр. Гагарина, 177;
  • пр. Героев Сталинграда, 27;
  • ул. Пушкинская, 74;
  • ул. Героев Труда, 9;
  • ул. Холодногорская, 11;
  • пр. Героев Сталинграда, 134-З;
  • пл. Защитников Украины, 5/6;
  • пр. Александровский, 81;
  • ул. Космическая, 25;
  • ул. Амосова, 27;
  • ул. Балакирева, 17-г;
  • ул. Мироносицкая, 97;
  • пр. Московский, 256;
  • пр. Московский, 195;
  • пр. Московский, 124-а;
  • ул. Китаенко, 10;
  • Стадионный проезд, 11/2;
  • ул. Новый Быт, 32;
  • ул. Литературная, 5;
  • ул. Валдайская, 26;
  • ул. Академика Проскуры, 5;
  • пр. Любови Малой, 45;
  • ул. Академика Вальтера, 6-а;
  • ул. Академика Вальтера, 7;
  • ул. Гвардейцев-Широнинцев, 50/29;
  • Салтовское шоссе, 100;
  • ул. Валентиновская, 38-б;
  • пр. Московский, 190/1;
  • ул. Академика Павлова, 44-б;
  • ул. Полтавский Шлях, 153;
  • ул. Бекетова, 21;
  • пр. Науки, 9;
  • ул. Рождественская, 29-б;
  • пр. Гагарина, 72;
  • пр. Юбилейный, 57/106;
  • Привокзальная площадь, 2.

 

Тэги:  аптеки, харьков
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