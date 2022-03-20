20.03.2022 11:59 Евгений Клочко
Работающие аптеки Харькова на 20 марта: список адресов
45 аптек работают в разных районах Харькова по состоянию на 20 марта.
Купить медикаменты и товары медицинского назначения можно в аптеках по следующим адресам:
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ул. Вернадского, 14;
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пр. Александровский, 164;
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пр. Людвига Свободы, 52-а;
-
пр. Людвига Свободы, 31;
-
пр. Победы, 50-б;
-
ул. Полтавский Шлях, 148/2;
-
пр. Героев Сталинграда, 187;
-
ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46;
-
ул. Матюшенко, 6;
-
пр. Гагарина, 177;
-
пр. Героев Сталинграда, 27;
-
ул. Пушкинская, 74;
-
ул. Героев Труда, 9;
-
ул. Холодногорская, 11;
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пр. Героев Сталинграда, 134-З;
-
пл. Защитников Украины, 5/6;
-
пр. Александровский, 81;
-
ул. Космическая, 25;
-
ул. Амосова, 27;
-
ул. Балакирева, 17-г;
-
ул. Мироносицкая, 97;
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пр. Московский, 256;
-
пр. Московский, 195;
-
пр. Московский, 124-а;
-
ул. Китаенко, 10;
-
Стадионный проезд, 11/2;
-
ул. Новый Быт, 32;
-
ул. Литературная, 5;
-
ул. Валдайская, 26;
-
ул. Академика Проскуры, 5;
-
пр. Любови Малой, 45;
-
ул. Академика Вальтера, 6-а;
-
ул. Академика Вальтера, 7;
-
ул. Гвардейцев-Широнинцев, 50/29;
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Салтовское шоссе, 100;
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ул. Валентиновская, 38-б;
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пр. Московский, 190/1;
-
ул. Академика Павлова, 44-б;
-
ул. Полтавский Шлях, 153;
-
ул. Бекетова, 21;
-
пр. Науки, 9;
-
ул. Рождественская, 29-б;
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пр. Гагарина, 72;
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пр. Юбилейный, 57/106;
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Привокзальная площадь, 2.
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