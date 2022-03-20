20.03.2022 12:49 Евгений Клочко

В результате артобстрела Харькова погиб 9-летний ребенок

В результате обстрела Харькова погибли 5 человек, в том числе 9-летний ребенок - начато досудебное расследование

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 19 марта 2022 года оккупанты рф совершили артиллерийский обстрел жилого квартала Индустриального района г. Харькова.

В результате погибли 5 мирных жителей, среди них - 9-летний мальчик.

Также российские оккупационные войска обстреляли исправительную колонию на территории данного района, что привело к частичному повреждению учреждения.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СО Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

На данный момент досудебное расследование продолжается.