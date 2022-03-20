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20.03.2022  12:49   Евгений Клочко

В результате артобстрела Харькова погиб 9-летний ребенок

В результате обстрела Харькова погибли 5 человек, в том числе 9-летний ребенок - начато досудебное расследование

Погиб 9-летний ребенок в Харькове в результате артобстрела города
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
По данным следствия, 19 марта 2022 года оккупанты рф совершили артиллерийский обстрел жилого квартала Индустриального района г. Харькова.
 
Погиб 9-летний ребенок в Харькове в результате артобстрела города
 
В результате погибли 5 мирных жителей, среди них - 9-летний мальчик.
 
Также российские оккупационные войска обстреляли исправительную колонию на территории данного района, что привело к частичному повреждению учреждения.
 
Погиб 9-летний ребенок в Харькове в результате артобстрела города
 
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СО Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
 
На данный момент досудебное расследование продолжается.
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел, прокуратура, харьков
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