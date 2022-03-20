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20.03.2022  13:20   Рита Парфенова

Предприниматель Харькова отдала сладости жителям бомбоубежищ (фото)

Харьковские спецназовцы доставили кондитерку детям и взрослым, скрывающихся от атак врага в укрытиях.

Предприниматель Харькова отдала сладости жителям бомбоубежищ

Как передает РЕДПОСТ, на днях в полицию обратилась женщина-предприниматель, которая эвакуировалась из страны. Она попросила открыть ее магазин и раздать сладости горожанам.

Сотрудники полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области вместе с волонтерами откликнулись на просьбу женщины, вывезли сладости и доставили их в наиболее пострадавшие от обстрелов районы. Конфеты и печенье получили около 400 взрослых и детей, скрывающихся от атак врага в укрытиях.

Предприниматель Харькова отдала сладости жителям бомбоубежищ

Напоминаем, в Харькове продолжается доставка гуманитарной помощи во все районы города усилиями работников коммунальных предприятий.

Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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