Предприниматель Харькова отдала сладости жителям бомбоубежищ (фото)

Харьковские спецназовцы доставили кондитерку детям и взрослым, скрывающихся от атак врага в укрытиях.
Как передает РЕДПОСТ, на днях в полицию обратилась женщина-предприниматель, которая эвакуировалась из страны. Она попросила открыть ее магазин и раздать сладости горожанам.
Сотрудники полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области вместе с волонтерами откликнулись на просьбу женщины, вывезли сладости и доставили их в наиболее пострадавшие от обстрелов районы. Конфеты и печенье получили около 400 взрослых и детей, скрывающихся от атак врага в укрытиях.
Напоминаем, в Харькове продолжается доставка гуманитарной помощи во все районы города усилиями работников коммунальных предприятий.
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