08.09.2021 10:13 Рита Парфенова

Без собачек и квадрокоптеров: харьковчанам разъяснили правила посещения зоопарка

Посетителей зоопарка просят не раздражать своим поведением животных.



// РЕДПОСТ

На экскурсии в Харьковский зоопарк запрещено брать с собой домашних животных и пользоваться квадрокоптерами. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-конференцию сотрудников зоопарка, в ходе которой рассказали о работе зоопарка и разъяснили правила его посещения.



Что касается запрета на домашних животных – как правило, речь идет о маленьких собачках. «Наши питомцы реагируют на них, это стресс для животных», - рассказала пресс-секретарь зоопарка Жанна Сусло. Также в зоопарке пресекают попытки запускать квадракоптеры для съемки вольеров с высоты.



В настоящий момент в зоопарке работает 11 локаций из 14. «Пока что закрыт террариум, «Мир побережья» с пингвинами и белыми медведями, а также контактный зоопарк для детей, - говорит Жанна Сусло. – Все остальные экспозиции работают. Вольеры постепенно заполняются животными, которые обживают новые апартаменты. Почти всех обитателей вы уже можете увидеть. Наших медведей – бурых и гималайских, японских макак и капуцинов, жирафа Дему, бегемотиху Степаниду, слона, сурикатов, лемуров, африканских страусов, эму, капибар. Совершенно потрясающих крокодилов – в их вольере применено очень интересное техническое решение, которое позволяет обозревать животных во всей красе. Все животные находятся в условиях, максимально приближенных к природным».



Получить пригласительный на экскурсию можно либо зарегистрировавшись на сайте zoo.kharkov.ua, либо в терминалах у входа в зоопарк. Процедура занимает около двух минут. Для этого нужно ввести свои контактные данные. Однако нужно иметь ввиду, что после посещения зоопарка новый пригласительный Вы можете получить не ранее чем через 30 дней – это сделано для того, чтобы ознакомиться с экспозициями смогли максимально большое количество харьковчан.



«Сейчас зоопарк посещает от 5 до 8 тысяч человек каждый день. По нашему опыту, зимой количество гостей падает, однако сейчас ограничение на посещение зоопарка до одного раза в месяц является полностью оправданным. Кроме того, при планировании визита имейте ввиду, что каждый понедельник – санитарный день, когда зоопарк не работает. Раз в неделю мы должны проводить тщательную уборку вольеров, мелкий ремонт, замену воды в бассейнах», - отмечает директор зоопарка Алексей Григорьев.

Источник: Харьковский зоопарк

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