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13.09.2021  20:15   

Светличная: карьера самого “фейкового” губернатора Харьковской области (фото)

Путь Юлии Светличной от марионетки Райнина до коррупционных схем Порошенко.

Светличная: карьера самого “фейкового” губернатора Харьковской области
Согласно официальной биографии народного депутата Юлии Светличной, ей с самого начала очень повезло с начальником. 
Будучи студенткой ХГУ питания и торговли, в 2006 году она попадает на работу в Главное управление экономики Харьковской обладминистрации, первым заместителем начальника в котором был Игорь Райнин. Это знакомство стало определяющим в ее жизни – Светличная начала очень бодро взбираться вверх по карьерной лестнице. 
Райнин постепенно рос в должностях, и всюду подтягивал за собой Светличную. Когда Райнин стал губернатором Харьковской области, Светличная получила должность первого зама. Когда Райнин пошел на повышение в Администрацию президента, он уговорил Порошенко назначить Светличную  губернатором вместо него, обещая, что его протеже в самом лучшем виде организует денежные схемы в интересах тогдашнего главы государства. 
На этом коррупционном поприще Светличная смогла прекрасно себя проявить. Ведь еще на должности первого зама при Райнине Светличная научилась зарабатывать на рейдерских захватах земли в Харьковской области при участии айдаровцев и Нацкорпуса. Беспредел попыталось остановить харьковское СБУ. Хотя служба имела прямой запрет от Петра Порошенко на действия против Светличной, СБУшнники решили “утопить” ее в публичном скандале. Они слили скрины переписки Светличной с Райниным, которые свидетельствовали о явно близких отношениях парочки “держслужбовців”. Однако Светличная приносила слишком большую прибыль Порошенко, чтобы он обращал внимание на такие мелочи. 
 
Коррупция, рейдерство и уголовники в команде Юлии Светличной
 
За рейдерские захваты земель Харьковской области в команде Юлии Светличной отвечал ее советник по вопросам территориальной обороны Олег Ширяев, рецидивист, обнальщик и руководитель “Восточного корпуса”. В свое время Ширяев погорел на захвате элеватора в Занках и рисковал надолго сесть в тюрьму, если бы его не откупил Райнин. 
Видео стрельбы при захвате элеватора можно посмотреть здесь.
 
После поражения Порошенко на выборах Президента и бегства Игоря Райнина к Медведчуку, Ширяева Райнин забрал с собой. Тот вместе с Кивой сформировал новую группировку «Патриоты за жизнь». Как вы понимаете, если люди продвигают сначала ПРАВОРАДИКАЛЬНУЮ идеологию, а за неделю меняют взгляды на Русские СКРЕПЫ, то ни о каких принципах речь не идет. 
 
Светличная: карьера самого “фейкового” губернатора Харьковской области
 
Украденные 100 миллионов в Балаклее
 
23  марта 2017 года взорвался самый крупный арсенал оружия в Украине. Светличная дала распоряжение восстановить 329 зданий до начала отопительного сезона. Восстановление Балаклеи стало одним из крупнейших коррупционных скандалов, связанных со Светличной. Подряды получила компания «Индиго-Групп», аффилированная с первым экс-заместителем Светличной Евгением Шахненко. Тогда на реконструкцию Балаклеи потратили 200 миллионов гривен, при этом многие пострадавшие жаловались на качество ремонтов. Спустя год многие люди все еще ютились у родственников, а детский сад в поселке Нефтяников не восстановили. При этом, по подсчетам Харьковского антикоррупционного центра, 50% всех средств, выделенных на ремонты в Балаклее, попросту разворовали.
 
Светличная: карьера самого “фейкового” губернатора Харьковской области
 
Харьковский Антикоррупционный центр перестал расследовать воровство Светличной из областного бюджета после того, как его руководители вошли в ее команду. 
 
Что примечательно, когда один из основателей Антикоррупционного центра – Игорь Черняк вошел к команду Юлии Светличной, по счастливому стечению обстоятельств АКЦ перестал расследовать факты о воровстве в ОГА.
 
 «Лучший» губернатор по версии фейков
 
Несмотря на заметный рост коррупции в Харьковской области при Светличной и Порошенко, ее очень активно пиарили в качестве самого “лучшего” губернатора Украины. Рекламой Юлии Светличной занималось одно из самых дорогих  киевских агентств, которое даже не имеет юридического статуса, но по счастливой случайности находится в соседнем здании неофициального офиса Игоря Райнина на Большой Житомирской (напомним, он был главой Администрации Президента). Там придумывали рейтинги, в которых всегда побеждала самый молодой губернатор – Юлия Светличная. 
Пиар был направлен не на Харьковскую область. Здесь этому никто не верил, все знали, что представляет собой Светличная. Целью Райнина и Светличной было формирование хорошего имиджа для того, чтобы сделать ее министром финансов. Сама Светличная в финансах не сильно разбиралась, зато в них хорошо разбирался Райнин, а она просто была идеальным исполнителем, который без лишних слов по распоряжению своих покровителей будет воровать миллиарды гривен из государственного бюджета. 
В то время, как пиарщики трубили, что Харьковская область под руководством Светличной “впереди планеты всей”, на самом деле экономические показатели региона из-за огромных объемов воровства падали. 
 
Светличная: карьера самого “фейкового” губернатора Харьковской области
 
Кому интересно приведем пример статистики за период губернаторства Юлии Светличной за 2017 год. По показателю “Экономической сплоченности” регион за год хозяйствования Светличной скатился с 11 на 22-е место. По ВВП на душу населения богатейшая Харьковская область очутилась на 6-м месте. В сельском хозяйстве вообще провал. Индекс объемов сельскохозяйственного производства составил всего 90,5 % по отношению к 2016 году. По этому показателю Харьковская область очутилась на 22-м месте в Украине.
Яйца в разных корзинах – и те разбились
Хоть покровитель Светличной и Райнина Петр Порошенко и проиграл выборы Президента, однако он сохранил достаточную власть для того, чтобы пристроить своих верных коррупционеров на теплые места. 
Райнина через Медведчка назначили главой  Харьковской областной организации ОПЗЖ.
 
Светличная: карьера самого “фейкового” губернатора Харьковской области
 
Для обывателя это выглядело странно, но элиты знали, что между Медведчуком и Порошенко всегда были договоренности. 
Эти связи помогли и Светличной. На довыборах в Верховную Раду она смогла победить только потому, что Порошенко договорился с Медведчуком не выставлять по 179-му округу Харьковской области кандидата от партии ОПЗЖ. Не баллотировался на выборах и кандидат от “Слуги Народа”, поскольку Светличная обещала после победы вступить в их фракцию (в результате, впрочем, так и не вступила). Если же взять конкурентные выборы в Харькове, то Блок Светличной еле-еле вытянул 7% голосов, что показывает ее реальный рейтинг и по городу, и по области. 
 

Напомним, ранее мы писали о том, почему у Зеленского решили не поддерживать экс-главу Харьковской ОГА Юлию Светличную.

Тэги:  светличная, выборы, харьков, карьера
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