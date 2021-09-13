13.09.2021 20:15

Светличная: карьера самого “фейкового” губернатора Харьковской области (фото)

Путь Юлии Светличной от марионетки Райнина до коррупционных схем Порошенко.

Согласно официальной биографии народного депутата Юлии Светличной, ей с самого начала очень повезло с начальником.

Будучи студенткой ХГУ питания и торговли, в 2006 году она попадает на работу в Главное управление экономики Харьковской обладминистрации, первым заместителем начальника в котором был Игорь Райнин. Это знакомство стало определяющим в ее жизни – Светличная начала очень бодро взбираться вверх по карьерной лестнице.

Райнин постепенно рос в должностях, и всюду подтягивал за собой Светличную. Когда Райнин стал губернатором Харьковской области, Светличная получила должность первого зама. Когда Райнин пошел на повышение в Администрацию президента, он уговорил Порошенко назначить Светличную губернатором вместо него, обещая, что его протеже в самом лучшем виде организует денежные схемы в интересах тогдашнего главы государства.

На этом коррупционном поприще Светличная смогла прекрасно себя проявить. Ведь еще на должности первого зама при Райнине Светличная научилась зарабатывать на рейдерских захватах земли в Харьковской области при участии айдаровцев и Нацкорпуса. Беспредел попыталось остановить харьковское СБУ. Хотя служба имела прямой запрет от Петра Порошенко на действия против Светличной, СБУшнники решили “утопить” ее в публичном скандале. Они слили скрины переписки Светличной с Райниным, которые свидетельствовали о явно близких отношениях парочки “держслужбовців”. Однако Светличная приносила слишком большую прибыль Порошенко, чтобы он обращал внимание на такие мелочи.

Коррупция, рейдерство и уголовники в команде Юлии Светличной

За рейдерские захваты земель Харьковской области в команде Юлии Светличной отвечал ее советник по вопросам территориальной обороны Олег Ширяев, рецидивист, обнальщик и руководитель “Восточного корпуса”. В свое время Ширяев погорел на захвате элеватора в Занках и рисковал надолго сесть в тюрьму, если бы его не откупил Райнин.

Видео стрельбы при захвате элеватора можно посмотреть здесь.

После поражения Порошенко на выборах Президента и бегства Игоря Райнина к Медведчуку, Ширяева Райнин забрал с собой. Тот вместе с Кивой сформировал новую группировку «Патриоты за жизнь». Как вы понимаете, если люди продвигают сначала ПРАВОРАДИКАЛЬНУЮ идеологию, а за неделю меняют взгляды на Русские СКРЕПЫ, то ни о каких принципах речь не идет.

Украденные 100 миллионов в Балаклее

23 марта 2017 года взорвался самый крупный арсенал оружия в Украине. Светличная дала распоряжение восстановить 329 зданий до начала отопительного сезона. Восстановление Балаклеи стало одним из крупнейших коррупционных скандалов, связанных со Светличной. Подряды получила компания «Индиго-Групп», аффилированная с первым экс-заместителем Светличной Евгением Шахненко. Тогда на реконструкцию Балаклеи потратили 200 миллионов гривен, при этом многие пострадавшие жаловались на качество ремонтов. Спустя год многие люди все еще ютились у родственников, а детский сад в поселке Нефтяников не восстановили. При этом, по подсчетам Харьковского антикоррупционного центра, 50% всех средств, выделенных на ремонты в Балаклее, попросту разворовали.

Харьковский Антикоррупционный центр перестал расследовать воровство Светличной из областного бюджета после того, как его руководители вошли в ее команду.

Что примечательно, когда один из основателей Антикоррупционного центра – Игорь Черняк вошел к команду Юлии Светличной, по счастливому стечению обстоятельств АКЦ перестал расследовать факты о воровстве в ОГА.

«Лучший» губернатор по версии фейков

Несмотря на заметный рост коррупции в Харьковской области при Светличной и Порошенко, ее очень активно пиарили в качестве самого “лучшего” губернатора Украины. Рекламой Юлии Светличной занималось одно из самых дорогих киевских агентств, которое даже не имеет юридического статуса, но по счастливой случайности находится в соседнем здании неофициального офиса Игоря Райнина на Большой Житомирской (напомним, он был главой Администрации Президента). Там придумывали рейтинги, в которых всегда побеждала самый молодой губернатор – Юлия Светличная.

Пиар был направлен не на Харьковскую область. Здесь этому никто не верил, все знали, что представляет собой Светличная. Целью Райнина и Светличной было формирование хорошего имиджа для того, чтобы сделать ее министром финансов. Сама Светличная в финансах не сильно разбиралась, зато в них хорошо разбирался Райнин, а она просто была идеальным исполнителем, который без лишних слов по распоряжению своих покровителей будет воровать миллиарды гривен из государственного бюджета.

В то время, как пиарщики трубили, что Харьковская область под руководством Светличной “впереди планеты всей”, на самом деле экономические показатели региона из-за огромных объемов воровства падали.

Кому интересно приведем пример статистики за период губернаторства Юлии Светличной за 2017 год. По показателю “Экономической сплоченности” регион за год хозяйствования Светличной скатился с 11 на 22-е место. По ВВП на душу населения богатейшая Харьковская область очутилась на 6-м месте. В сельском хозяйстве вообще провал. Индекс объемов сельскохозяйственного производства составил всего 90,5 % по отношению к 2016 году. По этому показателю Харьковская область очутилась на 22-м месте в Украине.

Яйца в разных корзинах – и те разбились

Хоть покровитель Светличной и Райнина Петр Порошенко и проиграл выборы Президента, однако он сохранил достаточную власть для того, чтобы пристроить своих верных коррупционеров на теплые места.

Райнина через Медведчка назначили главой Харьковской областной организации ОПЗЖ.

Для обывателя это выглядело странно, но элиты знали, что между Медведчуком и Порошенко всегда были договоренности.

Эти связи помогли и Светличной. На довыборах в Верховную Раду она смогла победить только потому, что Порошенко договорился с Медведчуком не выставлять по 179-му округу Харьковской области кандидата от партии ОПЗЖ. Не баллотировался на выборах и кандидат от “Слуги Народа”, поскольку Светличная обещала после победы вступить в их фракцию (в результате, впрочем, так и не вступила). Если же взять конкурентные выборы в Харькове, то Блок Светличной еле-еле вытянул 7% голосов, что показывает ее реальный рейтинг и по городу, и по области.

Напомним, ранее мы писали о том, почему у Зеленского решили не поддерживать экс-главу Харьковской ОГА Юлию Светличную.