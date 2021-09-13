13.09.2021 19:30 Дмитрий Колоней

Семёнов день: что категорически нельзя делать 14 сентября

Во вторник, 14 сентября, начинается так называемое бабье лето.



Фото из открытых источников

В этот день на Руси чтили память святого Симеона, который прожил праведную и долгую жизнь — по преданиям, Симеон дожил до 100 лет. Святого Симеона в народе называли Семеном-летопроводцем, поскольку в этот день начиналось так называемое бабье лето.

Приметы в Семёнов день

Семена прозвали «Летопроводец». В этот день прощались с летом и встречали осень. Начало «бабьего лета».

• День начинается с пасмурной погоды – осень будет дождливой.

• День ясный – осень будет теплой.

• Много паутины – погода осенью будет ясная и холодная.

• Дикие утки сидят, а скворцы не улетели – осень будет сухой и долгой.

• Теплая погода – ждать теплой зимы.

• Гуси улетают на Семенов день – быть ранней зиме.

• Погода ветреная – зима будет снежной.

Обычаи и суеверия на Семенов день

Сегодня нельзя выходить на берег реки, пока не уйдет утренняя роса. Люди верили, что в этот день рано утром на берег выходит рыба-угорь, которая ходит по лугам и по росе. Она таким образом смывает с себя все болезни и передает их человеку. Угорь был такой рыбой, которую на Руси в принципе не очень жаловали, ее ели только в крайнем случае, когда в семи городах уже еды никакой нет. И то, нельзя прикасаться к голове и хвосту. В народных поверьях это хитрый змей, которого используют колдуны.

Как и в любой другой православный праздник, в индикт нельзя ругаться, сквернословить и обижать других. Кроме того, нужно сегодня разобраться со всеми денежными делами, чтобы следующий год был удачным. Если говорить о чисто православном праздновании, то нужно пойти в храм и причаститься. Также стоит попросить прощения у тех людей, которых вы успели обидеть за этот церковный год. Близким дарят религиозные вещи: иконы, книги или календари.

Что можно делать 14 сентября

• Сегодня до восхода солнца нужно пересчитать все свои деньги. Это обещает успех в будущих делах.

• Очень подходящее время, чтобы добавить полезную привычку в распорядок дня.

Что нельзя делать 14 сентября

• В этот день нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.

• Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

• В этот день нельзя отказывать в помощи детям и старикам, а сам отказ считался большим грехом.

Напомним, ранее мы писали о том, что нельзя делать на Анну и Савву Скирдников.