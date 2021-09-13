13.09.2021 19:15 Евгений Клочко

В шести районах Харькова не будет света 14 сентября: адреса

В Харькове во вторник 14 сентября 2021 года планируется отключение в шести районах города.



Фото из открытых источников

Электричество в этих районах будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Во вторник 14 сентября с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район

ул. Зерновая , 4; 6; 6/1; 6/3; 6/4; 6/7; 6/8;

, 4; 6; 6/1; 6/3; 6/4; 6/7; 6/8; пр-д. Садовый , 22Б;

, 22Б; пр. Петра Григоренко, 18А.

Северный район

пр. Людвига Свободы , 39;

, 39; пр. Людвига.Свободы , 43;

, 43; пр. Победы , 58А;

, 58А; пр. Людвига Свободы , 43;

, 43; пр. Победы, 58А.

Салтовский район

ул. Владислава Зубенко, 31; 31В5; 33; 33Б; 35Б;

31; 31В5; 33; 33Б; 35Б; ул. Гарибальди, 4;

4; ул. Владислава Зубенко, 31; 31А; 31В5; 33; 33А; 33Б;

31; 31А; 31В5; 33; 33А; 33Б; ул. Бобруйская , 30; 50;

, 30; 50; ул. Гвардейцев-Широнинцев, 21Б;

21Б; ул. Дидро, 1; 10; 11; 12; 13; 13Б; 14; 15; 17; 19; 20; 20/1; 21; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 37; 4; 41/45; 41/45А; 6; 7; 8; 9;

1; 10; 11; 12; 13; 13Б; 14; 15; 17; 19; 20; 20/1; 21; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 37; 4; 41/45; 41/45А; 6; 7; 8; 9; ул. Изюмская, 29; 30А;

29; 30А; ул. Магаданская, 31/30;

31/30; ул. Парашютистов , 30;

, 30; ул. Писемского , 2; 24; 26; 28; 3; 34; 36; 38/2; 4; 5/19;

, 2; 24; 26; 28; 3; 34; 36; 38/2; 4; 5/19; ул. Планетная , 29;

, 29; пер. Новый 1-й , 10; 12; 12А; 14; 16; 16А; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 30А; 32; 34; 36; 36А; 38; 4; 4А; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 6; 63; 65; 67; 69; 71; 71А; 73; 75; 77; 79; 8;

, 10; 12; 12А; 14; 16; 16А; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 30А; 32; 34; 36; 36А; 38; 4; 4А; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 6; 63; 65; 67; 69; 71; 71А; 73; 75; 77; 79; 8; пер.Писемского, 1; 11; 11А; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 20; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 5; 7; 9;

1; 11; 11А; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 20; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 5; 7; 9; пер.Якутский , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 5; 6; 7; 8; 9; ;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 5; 6; 7; 8; 9; ; вул. Академика Павлова, 120А;

120А; ул. Дидро , 1; 10; 11; 12; 13; 13Б; 14; 15; 17; 19; 2; 20; 20/1; 21; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 4; 6; 7; 8; 9;

, 1; 10; 11; 12; 13; 13Б; 14; 15; 17; 19; 2; 20; 20/1; 21; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 4; 6; 7; 8; 9; ул. Ивана Зарудного, 3Б;

3Б; ул. Изюмская , 7;

, 7; ул. Магаданская , 9/52;

, 9/52; ул. Парашютистов , 8;

, 8; ул. Писемского , 12; 9; 9/19;

, 12; 9; 9/19; ул. Планетная , 7;

, 7; ул. Сахалинская , 10А; 12А; 13;

, 10А; 12А; 13; ул. Якутская , 1; 1А; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 30; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 40; 41А; 42; 43; 44; 45; 46; 47/11; 48; 5; 50; 52; 54; 54А; 56; 58; 6; 60; 64; 7; 70; 76; 8; 82; 84; 9;

, 1; 1А; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 30; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 40; 41А; 42; 43; 44; 45; 46; 47/11; 48; 5; 50; 52; 54; 54А; 56; 58; 6; 60; 64; 7; 70; 76; 8; 82; 84; 9; пер. Чукотский, 10; 10А; 11; 12; 12А; 13; 14; 15; 16; 17; 2А; 2Б; 21; 2/11; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 35А; 37; 4; 5; 6; 7; 7А; 8; 9.

Восточный район

ул. Амосова, 33А; 35;

33А; 35; шоссе Салтовское, 266.

Холодногорский район

в-д. Бугрименко 1-й , 2; 8;

, 2; 8; в-д. Бугрименко 2-й, 10; 12; 3; 5; 7;

10; 12; 3; 5; 7; ул. Бугрименко, 1; 1А; 10; 100; 100А; 102; 104; 104А; 104В; 106; 108; 11; 110; 112; 114; 116; 118; 12; 120; 122; 122А; 124; 124А; 124Б; 126; 128; 13; 130; 132; 136; 138; 14; 140; 140Б; 142; 144; 144А; 15; 15А; 16; 17; 17А; 18; 19; 19А; 2; 20; 21; 21А; 21Б; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 31А; 32; 33; 34; 34А; 36; 36А; 37А; 37Б; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 47А; 47В; 47Г; 47/2; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53Б; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 59А; 59Б; 59Д; 59Е; 6; 61; 61А; 62; 63; 63А; 64; 65; 66; 68; 7; 70; 72; 74; 74А; 76; 76А; 76В; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 88; 88А; 9; 90; 92; 92А; 94; 96; 96А; 98; 98А;

1; 1А; 10; 100; 100А; 102; 104; 104А; 104В; 106; 108; 11; 110; 112; 114; 116; 118; 12; 120; 122; 122А; 124; 124А; 124Б; 126; 128; 13; 130; 132; 136; 138; 14; 140; 140Б; 142; 144; 144А; 15; 15А; 16; 17; 17А; 18; 19; 19А; 2; 20; 21; 21А; 21Б; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 31А; 32; 33; 34; 34А; 36; 36А; 37А; 37Б; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 47А; 47В; 47Г; 47/2; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53Б; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 59А; 59Б; 59Д; 59Е; 6; 61; 61А; 62; 63; 63А; 64; 65; 66; 68; 7; 70; 72; 74; 74А; 76; 76А; 76В; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 88; 88А; 9; 90; 92; 92А; 94; 96; 96А; 98; 98А; ул. Звенигородская , 8;

, 8; ул. Кисляк, 1; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 105А; 106; 106А; 107; 109; 111; 112; 113; 113А; 113Б; 114; 115; 116; 117; 117А; 118; 119; 120; 120А; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 128; 128А; 13; 130; 130А; 130Б; 132; 134; 136; 138; 140; 142; 144; 146; 148; 148А; 15; 150; 150А; 152; 154; 156; 158; 162; 162А; 164; 166; 167А; 17; 170; 172; 174; 176; 178А; 180А; 180Б; 182; 184; 184А; 186; 188; 188А; 190; 192; 194; 196; 196А; 200; 202; 204; 23; 25; 25А; 27; 29; 3; 31; 32А; 33; 35; 35А; 36; 36А; 37; 38; 38А; 39; 39А; 40; 40А; 41; 42; 43А; 44; 45; 46; 47; 47А; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 60; 61; 61А; 61Б; 62; 63А; 63Б; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 69А; 7; 70; 70А; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 86; 87; 88; 89; 89А; 9; 90; 91; 92; 93; 93А; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 99А;

1; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 105А; 106; 106А; 107; 109; 111; 112; 113; 113А; 113Б; 114; 115; 116; 117; 117А; 118; 119; 120; 120А; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 128; 128А; 13; 130; 130А; 130Б; 132; 134; 136; 138; 140; 142; 144; 146; 148; 148А; 15; 150; 150А; 152; 154; 156; 158; 162; 162А; 164; 166; 167А; 17; 170; 172; 174; 176; 178А; 180А; 180Б; 182; 184; 184А; 186; 188; 188А; 190; 192; 194; 196; 196А; 200; 202; 204; 23; 25; 25А; 27; 29; 3; 31; 32А; 33; 35; 35А; 36; 36А; 37; 38; 38А; 39; 39А; 40; 40А; 41; 42; 43А; 44; 45; 46; 47; 47А; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 60; 61; 61А; 61Б; 62; 63А; 63Б; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 69А; 7; 70; 70А; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 86; 87; 88; 89; 89А; 9; 90; 91; 92; 93; 93А; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 99А; ул. Марии Кисляк , 182;

, 182; ул. Рождественская , 4Б;

, 4Б; в-д. Нежинский, 4; 7; 8; 9;

4; 7; 8; 9; ул. Большая Панасовская , 101; 10/12; 103; 105; 11; 115; 13; 132; 133; 134; 136; 138; 14; 140; 141; 142; 143; 144; 144А; 145; 147; 149; 15; 151; 153; 155; 159; 16; 161; 163; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 187; 189; 19; 191; 195; 2; 203; 211; 211А; 213; 22; 230; 24; 250; 250/1; 250/2; 250/4; 258; 260; 262; 264; 266; 268; 270; 274; 276; 278; 280; 282; 284; 286; 288; 290; 292; 294; 296; 298; 3; 300; 302; 304; 306; 308; 310; 312; 314; 316; 318; 320; 322; 4; 45; 47; 49; 5; 6; 60; 60А; 62; 66; 67/2; 67/4; 7; 78; 8; 80; 89; 89А; 91; 93; 97; 99;

, 101; 10/12; 103; 105; 11; 115; 13; 132; 133; 134; 136; 138; 14; 140; 141; 142; 143; 144; 144А; 145; 147; 149; 15; 151; 153; 155; 159; 16; 161; 163; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 187; 189; 19; 191; 195; 2; 203; 211; 211А; 213; 22; 230; 24; 250; 250/1; 250/2; 250/4; 258; 260; 262; 264; 266; 268; 270; 274; 276; 278; 280; 282; 284; 286; 288; 290; 292; 294; 296; 298; 3; 300; 302; 304; 306; 308; 310; 312; 314; 316; 318; 320; 322; 4; 45; 47; 49; 5; 6; 60; 60А; 62; 66; 67/2; 67/4; 7; 78; 8; 80; 89; 89А; 91; 93; 97; 99; ул. Кокчетавская , 10; 11; 13; 15; 19; 21; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 37А; 39; 41; 43; 45; 45/3; 47;

, 10; 11; 13; 15; 19; 21; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 37А; 39; 41; 43; 45; 45/3; 47; ул. Лозовская , 2; 3;

, 2; 3; ул. Нежинская, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 25А; 26; 29; 3; 30; 30А; 32; 33; 34; 35; 37; 39; 39А; 4; 5; 7;

1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 25А; 26; 29; 3; 30; 30А; 32; 33; 34; 35; 37; 39; 39А; 4; 5; 7; ул. Пащенковская , 4;

, 4; пер. Альбовский , 8;

, 8; пер. Кобзарский , 10; 12; 16; 2; 4; 6; 8;

, 10; 12; 16; 2; 4; 6; 8; пер. Нежинский, 1; 9. Центральный район ул. Гвардейцев-Широнинцев , 102; 102А; 106; 108; 116;

, 102; 102А; 106; 108; 116; ул. Метростроителей, 25; 25А; 27.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 13 сентября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в трех районах города.