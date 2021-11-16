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16.11.2021  13:35   Виталий Хиневич

В Харькове на территорию частного домовладения бросили взрывоопасное вещество

Неизвестные лица забросили взрывоопасный предмет на территорию частного земельного участка.

В Харькове бросили петарду в жилой дом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий ХОГА.
 
Отмечается, что 16 ноября около 3:00 на территорию частного сектора, расположенного в Немышлянском районе города, было заброшенно взрывоопасное вещество.
 
В результате происшествия никто не пострадал. 
 
 
По всей вероятности, взрывчатым веществом могла быть петарда. 
 
На данный момент проводится следствие касаемо данного происшествия. 
 
Напомним, ранее полицейские установили, что компания в составе 5 детей возрастом от 9 до 14 лет собирала на территории дачного участка остатки урожая капусты. Во время сбора 13-летний подросток нашел пиротехническое устройство и выдернул на нем чеку.
 
Источник:   Сводка ХОГА
 Тэги:  происшествие, харьков
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