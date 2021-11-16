В Харькове на территорию частного домовладения бросили взрывоопасное вещество

Неизвестные лица забросили взрывоопасный предмет на территорию частного земельного участка.
Комментариев: 0
Желание внести свой вклад в общее дело сегодня особенно велико. В такие дни люди остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи, а повод для этого родился в Харькове.
влажность:
давление:
ветер: