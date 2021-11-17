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17.11.2021  11:48   Рита Парфенова

ДТП: спасатели вырезали водителя из перевернувшегося микроавтобуса (фото)

Дорожно-транспортное происшествие в Чугуевском районе произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.

ДТП Харьков: микроавтобус перевернулся возле села Граково

Поздно вечером 16 ноября на трассе Харьков-Киев-Довжанский произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Возле села Граково Чугуевского района 53-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и бусик перевернулся. Мужчина погиб на месте ДТП.

Кроме водителя в салоне было четверо пассажиров. Все живы, получили незначительные травмы. Трех человек карета скорой помощи увезла в лечебное учреждение, один пассажир получил помощь на месте и отказался от госпитализации.

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Чтобы извлечь тело погибшего водителя из авто, потребовалась помощь спасателей.

Деблокировку проводили сотрудники 50-й части ГСЧС. Сначала спасатели поставили автомобиль на колеса, потом срезали переднюю дверь и достали тело водителя.

ДТП Харьков: микроавтобус перевернулся возле села Граково

Правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, на Московском проспекте в Харькове автомобиль ВАЗ-2103 на скорости врезался в подметально-уборочный грузовой автомобиль МАЗ время уборки обочины в левой крайней полосе. В результате аварии водителя легкового автомобиля зажало в салоне. Прибывшие на место ДТП спасатели с помощью специнструмента вырезали из кузова легковушки пострадавшего водителя, которого немедленно передали медикам для госпитализизации в медучреждение.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
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