ДТП: спасатели вырезали водителя из перевернувшегося микроавтобуса (фото)

Дорожно-транспортное происшествие в Чугуевском районе произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.
Поздно вечером 16 ноября на трассе Харьков-Киев-Довжанский произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Возле села Граково Чугуевского района 53-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и бусик перевернулся. Мужчина погиб на месте ДТП.
Кроме водителя в салоне было четверо пассажиров. Все живы, получили незначительные травмы. Трех человек карета скорой помощи увезла в лечебное учреждение, один пассажир получил помощь на месте и отказался от госпитализации.
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Чтобы извлечь тело погибшего водителя из авто, потребовалась помощь спасателей.
Деблокировку проводили сотрудники 50-й части ГСЧС. Сначала спасатели поставили автомобиль на колеса, потом срезали переднюю дверь и достали тело водителя.
Правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним, на Московском проспекте в Харькове автомобиль ВАЗ-2103 на скорости врезался в подметально-уборочный грузовой автомобиль МАЗ время уборки обочины в левой крайней полосе. В результате аварии водителя легкового автомобиля зажало в салоне. Прибывшие на место ДТП спасатели с помощью специнструмента вырезали из кузова легковушки пострадавшего водителя, которого немедленно передали медикам для госпитализизации в медучреждение.
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Осадков не ожидается, но утром влажность воздуха могут усилить туманы. Видимость снизится до 200-500 метров.
Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов.
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